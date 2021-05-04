前民進黨黨代表趙介佑涉毒且遭爆前科累累，引發外界質疑民進黨的「綠黑風暴」，風波未息，今又有周刊披露，民進黨嘉義市黨部在3、4月間具名發給中央黨部組織部函文，稱收到「同一立委服務處」送出的入黨申請書1,074份，直言裡面不乏有黑道人士加入；周刊並指，就在趙介佑事件爆發後，綠委王美惠助理昨前往嘉義市黨部撤回逾800份入黨申請書。

據《鏡週刊》今（4日）報導，民進黨嘉義市黨部主委黃露慧，不久前曾具名發給中央黨部組織部的函文，稱該黨部3、4月間收到「同一立委服務處」送出的入黨申請書1,074份，發現「入黨介紹人」都是該服務處人員，多份申請表填寫同一隻行動電話號碼，甚至有黑道人士加入。報導並指出，依知情人士透露，嘉義市僅王美惠一席立委，嘉義市黨部指稱的立委服務處就是指王美惠。

該報導並指出，就在趙介佑案爆發後，王美惠助理昨（3日）已前往嘉義市黨部撤回4月份送出的逾800多份入黨申請表。王美惠接受《鏡週刊》訪問時表示，民進黨嘉義市黨部長期遭黃氏家族所把持，這不利於民進黨內部監督，所以她才號召更多人民入黨，希望透過多元的聲音，改革民進黨，但沒想到現在市黨部卻上演「保皇黨」戲碼，令人感到諷刺。

而對於外界批評「黑道治國」，《中國時報》昨報導，民進黨發言人周江杰表示，民進黨有明確相關的排黑規範，但確實沒有完善落實，排黑是社會大眾對民主政黨最基本的要求，而各個政黨是否制定相關規範、是否落實條款，這都是各政黨內部事務，「我們民進黨沒做好，虛心接受、馬上檢討改進」。

(中時新聞網)