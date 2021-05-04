湖人季末戰績不佳，可能被捲入第7名及以下的季後附加賽（play-in tournament），屆時連輸兩場就會被踢出季後賽。去年實施這個制度時，湖人還是西區第1種子，現在球隊主將詹姆斯(LeBron James)氣急敗壞地痛罵這個制度，自然引來外界嘲笑。

美媒《雅虎體育》分析：「這個制度讓詹姆斯不爽，恰好就表示這是一個成功的制度。」往年的季後賽制度太安逸了，強隊都只是在耗時間、輪休、保留體力等著打季後賽爭冠，甚至還可能策略性降低排名以在首輪避開強敵。現在這個附加賽制度迫使你不敢掉到第6名之外，讓球星產生危機意識、進而全力拚鬥的制度，當然是一個好制度。

詹姆斯養傷1個多月之後歸陣，名人堂球星沙普(Shannon Sharpe)認為湖人尚未解除危機：「大家應該都能看出，詹姆斯距離100%狀態還很遠，他打得很辛苦，我們看過他受傷前的本領，現在他做不到那些事了，他到季後賽開打時恐怕只剩75%至80%戰力。」

詹姆斯上周被預告回歸時，美媒再度使用日漫《七龍珠》橋段，那是重傷的男主角悟空從醫療艙裡走出來，全力飛出去拯救同伴和兒子的鏡頭。可惜現實生活不是漫畫，詹姆斯輸球之後還表示：「我可能永遠回不到100%狀態了。」沙普也提到他對安東尼戴維斯(Anthony Davis)的失望：「詹姆斯未來是要把湖人隊交棒給戴維斯的，照現在看來，戴維斯根本撐不起球隊。」

(中時新聞網)