台北市義警3日晚間在中山區一間餐廳辦餐敘，席間遭不明人士朝餐廳櫃台丟擲上千隻蟑螂，由於台北市、新北市警察局長，以及部分台北市議員都在場，有心人公然挑釁引警政署震怒，下令徹查。事後發現，這批蟑螂的品種為「櫻桃紅蟑」，其身價不斐，被譽為「寵物界的鑽石級飼料」。

這裡指的寵物並不是一般貓、犬，也不是兔子、天竺鼠等，而是魚或爬蟲類。專門養守宮（壁虎）、牛蛙的飼主指出，「櫻桃紅蟑」對寵物來說簡直是一種活體的「鑽石級飼料」，有的人甚至遠從美國進口，一隻紅蟑要價1台幣。

有飼主詳列「櫻桃紅蟑」6大優點，鼓勵可在家自行繁殖：

1、蛋白質含量高、脂肪比例低。

2、適合餵食，不會造成消化系統負擔。

3、安全，紅蟑沒有銳利的嘴巴，不會咬傷寵物。

4、爬不了光滑面，不易逃脫。

5、不會吵。

6、氣味淡。

櫻桃紅蟑又稱東突厥蟑螂，因體色類似櫻桃，故得其名；原產於北非、中亞，成蟲個體約3公分。由於牠相對蟋蟀來說價格便宜，近年有成為爬蟲類飼料的趨勢，在歐美較流行。

(中時新聞網)