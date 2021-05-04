民進黨因趙介佑一案重創形象，對於黨員涉違法案件，民進黨表示深感歉意，針對外界批評沒有落實「排黑規範」虛心接受，並全力支持台北市黨部主委吳怡農提出的3點改革方案。對此，國民黨前立委孫大千直言，「吳怡農是在說笑話吧？」認為吳怡農如果不是太天真，就是太虛偽。

民進黨昨坦承「排黑規範」確實未完善落實，此外，台北市黨部主委吳怡農也提出3點改革方案：首先是委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書，研擬更完善的制度。第二，針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處分。第三，鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，共同為台灣未來努力。

對此，孫大千昨在臉書提出兩點質疑，請問吳怡農主委，有賭博罪前科的張緯鴻是否擔任民進黨台北市黨部大安區主任？因為妨害自由罪被判刑正在假釋中的陳忠琪，是否擔任民進黨台北市黨部執行委員？

孫大千指出，民進黨台北市黨部大安區主任有賭博罪前科、台北市黨部執行委員因妨害自由罪被判刑正在假釋中。（圖／摘自孫大千臉書）

孫大千問道，吳怡農還敢保證，民進黨的入黨審核足夠嚴謹嗎？吳怡農還敢宣示，民進黨本來就有的排黑條款不是裝飾品嗎？這要怎麼樣痛定思痛呢？

此外，孫大千今又在臉書表示，吳怡農如果不是太天真，就是太虛偽，黑道入黨根本不是特例，而是民進黨的日常，吳怡農真的以為用三點改革宣示就可以把長期染黑的黨員結構徹底漂白嗎？並提出3個吳怡農不能夠回答的問題：

一，民進黨現有的黨員中，還有多少具有黑道背景的趙介佑們？民進黨還要繼續粉飾太平，假裝看不見嗎？

二、既然民進黨本來就有排黑條款，那麼究竟是誰在過去五年中一直包庇趙介佑們？吳怡農為什麼不敢處理黃承國呢？

三、吳怡農敢不敢針對民進黨台北市黨部的黨員大戶進行背景清查，只要發現有幫派色彩就立即除籍呢？

孫大千說，吳怡農與其表演生氣來推卸責任，不如真正展現出政治改革應有的擔當和魄力。

孫大千質疑，吳怡農真的以為用三點改革宣示就可以把長期染黑的黨員結構徹底漂白嗎？（圖／摘自孫大千臉書）

(中時新聞網)