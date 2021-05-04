安碁資訊(6690)公告110年第一季財報，營收1.79億元，年增9.1%；營業毛利7302.6萬元，毛利率40.6%；營業淨利2068.2萬元，營業淨利率11.5%；本期淨利1672.5萬元，淨利率9.3%；每股純益1元，略高於去年0.96元。安碁現金充沛，公司持續針對有資安產品的廠商尋求併購，以擴大業務範圍。

安碁資訊於2000年創立，為宏碁(2353)投資的子公司。主要提供企業專業的電子化資訊管理服務，投入迄今海內外資訊服務多年，除已整合機房、系統、網路、資安之維運管理能力外，隨著雲端服務隨取即用的需求及巨量資料各種應用的崛起，也持續自行開發了各種服務解決方案，將多元的產品快速導入市場。

安碁資訊在2017年將機房維運管理事業單位分割，並新設宏碁雲架構服務股份有限公司（Acer e-Enabling Data Center, eDC,簡稱「宏碁雲架構公司」），分割後的安碁資訊將更專注在資訊安全專業服務與相關維運的業務。宏碁雲架構將負責機房維運管理及雲端相關服務，藉此達到落實專業分工、並專注發展業務的策略性目的。

安碁資訊目前主要業務包含：資訊安全管理、資訊安全監控、資訊安全檢測及情資分享與維運科技安全管理四大服務。安碁資訊3累計今年首季營收達1.79億元，年增9.1%，而三大業務營收占比，資安整合性監控及防護服務占約60-65%（月服務費），資安顧問服務占約20-25%（按件計費）、資安平台建置服務10-15%。

(時報資訊)