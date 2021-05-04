主計總處4月30日發布首季GDP概估指出，首季經濟成長率8.16%，創下近十年半最高成長幅度。媒體人「逆風的烏鴉」卻警告，近期台股衝破1萬7千點新高，成交金額高達5、6千億，也被拿來當成蔡政府政績與台灣經濟欣欣向榮的指標，卻不禁讓他想起80到90年代李登輝執政時期，玩股票成全民運動，在黑道、財團、政治三方交織下，誕生了讓台灣人驚心動魄的「黑金政治」。

臉書粉絲專頁「逆風的烏鴉」2日在臉書發表文章《8.16%與18.3%》，內文指出，這幾天各個政府部門和媒體不斷在播送今年第一季台灣經濟成長率達到8.16%、10年來最高的消息。乍看這個數字，他也覺得很驚艷，不過再看另一個數字，就覺得有點高興不起來。那個數字，就是大陸今年第一季的經濟成長率，是18.3%。台灣甚至比它的尾數還略低。

「逆風的烏鴉」表示，很多人會說大陸的數字這麼高，是因為去年疫情首當其衝，當時衰退非常嚴重，所以今年第一季才會帶來這麼高的成長。但反過來看，台灣何嘗不是如此？更進一步說，這樣的數字，高興一下就好，不要太當真。就像當年馬政府時期，金融海嘯隔年的經濟成長率超過10%，同樣是前一年基期太低，他也沒有很當真。

此外，「逆風的烏鴉」坦言，在經濟成長率之外的另一個問題，才覺得真的是讓人憂心。最近股市衝上了1萬7千點，成交金額高達5、6千億，這是馬政府執政時期完全無法想像的事。當然，這也被拿來當成重要的政績，成為台灣經濟一片欣欣向榮的指標。這讓他想起80到90年代前期的台灣，當時台灣經濟起飛，股市飆漲，大家都說「台灣錢淹腳目」，玩股票幾乎成了全民運動。

「逆風的烏鴉」直言，在那個時期，同時也是台灣黑金政治最猖獗的時期。金錢遊戲下，檯面上最賺錢的是財團，檯面下最賺錢是黑道，而這些人憑藉自己的財力和影響力參與政治，加上李登輝刻意引進這些力量制衡黨內宮廷派，於是有了最讓台灣人驚心動魄的黑金政治誕生。「現在，是不是又有了這樣的影子？」

(中時新聞網)