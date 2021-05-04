小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是台積電董事長劉德音受訪時表示，美國應培育更多人才投入半導體業並投資在研發上，而不是移動生產鏈，這樣做成本太高、也不具生產力；英特爾執行長基辛格則認為全球有太多晶片在亞洲生產，半導體生產鏈應該要再平衡（rebalance）。

【1】半導體美國製造？ 台積電、英特爾不同調

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）及台積電董事長劉德音接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目主持人史塔兒（Lesley Stahl）訪問。基辛格認為全球有太多晶片在亞洲生產，半導體生產鏈應該要再平衡（rebalance）。不過，劉德音認為，美國應培育更多人才投入半導體業並投資在研發上，而不是移動生產鏈，這樣做成本太高、也不具生產力。

【2】疫情…五大偏空訊號浮現 台股市值蒸發1兆

台股五月第一個交易日卻因受美股費半大跌、國內外疫情升溫，指標股台積電季線下彎、面板雙虎友達與群創亮燈臉綠，聯發科期貨一度驚見跌停。五大偏空訊號影響，市場多殺多賣壓出籠，加權指數3日收在最低、17,222點，重挫344點，跌點創今年來次高，僅次2月26日的498點。

【3】陽明3月每股暴賺2.43元 法人估首季EPS破7元

陽明海運3日因被列注意股，公布3月自結EPS 2.43元，獲利成績優於預期。3日立刻有法人估首季EPS破7元已成定局，將陽明今年全年EPS調高到27.39元，目標價137元。而陽明持股98.88％的光明海運，今年獲利估在11到15億元之間，將對陽明獲利再添柴火。

【4】陳冲反對當沖降稅延長 把「股市搞得像賭場」

針對當沖降稅是否再延長五年，新世代金融基金會董事長陳冲表示，這種「每天打強心針的股市」並不健康，同時也違反「證交稅中性」原則，獨厚短線進出的股民，把「股市變得像賭場」。

【5】近9成美企財報打敗預期 股價利多出盡

美企財報季已經過了一半，根據路孚特數據統計公司（Refinitiv）指出，在已發布獲利的標普500企業當中，高達87％擊敗市場預期，除了大幅超出歷史平均水準的65％，並可望創下路孚特自1994年開始該統計以來的最高紀錄。

(中時新聞網)