「萬一造成防疫破口，誰要負責？」一名林姓男子在網路抱怨，因與案1134有共同活動史，特別向公司請假一天去醫院採檢，到了醫院門口撥打院內的防疫分機，醫護人員向他詢問身分證字號，但林男質疑會洩漏個資，堅持不在電話裡透露，導致他也進不了醫院，雙方僵持一個半小時後，才有醫護替他做採檢，令他氣得痛批醫院程序有問題，「根本是恐怖故事」。

林先生昨（3）日晚間於臉書社團《爆怨公社》指出，曾和案1134待過同一個活動場所，雖然前後相差10分鐘，但因為4月29日開始陸續出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、肌肉痠痛及腹瀉等症狀，為求慎重，特別向公司請假一天，並根據衛福部防疫專線1922指示，到衛福部台北醫院採檢。

林男中午11點55分抵達台北醫院，並在急診室外撥打院內防疫分機，醫護人員先問了一些基本資料，包括職業、接觸史及症狀等，接著要求林男提供身分證字號，他擔憂個資外洩，因此告知不便在電話裡透露，但願意當面告知或繳交健保卡。院方表示，一切都依照醫院規定程序，若不在電話裡告知身分證字號，就無法受理掛號，因此也不會有醫護人員前來協助就診。

院方的回答令林男十分不滿，「既然你們不讓我進去掛號，又不願派人出來協助我採檢，那我只好在外面等」。掛上電話後，林男立刻撥打1922，對方聽完他的狀況後，認為醫院都有規定的處理流程，因此無法干涉，希望他再與院方溝通。

林男氣憤地說「我就是跟醫院溝通無效啊！不讓我進去，又不派人出來協助我，我現在在醫院外面，他們只要派一個人出來協助我掛號就可以解決，很難嗎？沒人願意出來，那我是要如何就醫？」他激動地表示，特地跟公司請假一天外，怕造成防疫破口，還特意騎機車，只因無法在電話裡提供身分證字號，就拒絕受理看診，「如果我就這樣離開醫院，隔天繼續裝沒事搭公車、吃飯、買東西，散播病毒誰要負責？」

林男求助1922無效，只好掛上電話，繼續在急診室門口等待，期間陸續有院方人員出來查探，但始終沒人上前詢問他是否需要協助。直至12點30分，終於有醫護人員出來詢問相關資料、開藥及採檢，並請他回家自主健康管理，一切程序走完已是下午1點30分。

林男氣得大罵，採檢過程完全沒有任何隔離設備，就直接大剌剌地在戶外採檢，「X的！我比你們都還要擔心傳染給別人好嗎？把我丟在急診室外這麼久，都不怕我傳染給別人嗎？」

這段經歷曝光後，不少網友都看傻眼，紛紛留言「你知道你才是恐怖故事的主角嗎？」、「電話是你自己打的，掛號是你自己掛的，有什麼疑慮？」、「假設真的染疫了，那個身分證字號有這麼重要嗎？院方一定覺得被惡作劇」、「你是不是在自找麻煩」。而林男似乎是承受不住大批網友的撻伐，該篇貼文目前已刪除。

(中時新聞網)