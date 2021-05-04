〈花生西多士〉是香港茶餐廳的常民美食，〈鳳凰軒〉是用湯種士司搭配顆粒花生醬，醬汁是用椰漿、煉乳和楓糖調製。（圖／姚舜）

〈豬扒撈丁〉是用蔥油豬扒搭配「出前一丁」泡麵，此香港茶餐廳經典吃食在〈鳳凰軒〉亦可吃到飽。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店新開吃到飽的風味粵菜與港點餐廳〈鳳凰軒〉，其中〈蠔餅〉為潮洲風味美食。（圖／姚舜）

〈鳳凰軒〉的〈蠔餅〉，就是潮洲風味美食〈烙蠔〉，所用韓國蠔個頭不小。（圖／姚舜）

在礁溪長榮鳳凰酒店〈鳳凰軒〉，烤鴨、油雞、叉燒與肝臘腸亦都能「點到飽」，圖為〈燒臘三拼〉。（圖／姚舜）

〈鳳凰軒〉的〈叉燒腸粉〉是以寬板粿仔條取代傳統腸粉皮，所以口感彈Q有韌性。（圖／姚舜）

〈鳳凰軒〉的〈咕咾肉〉的酸甜醬汁很開胃，並搭配彩椒、洋蔥和鳳梨一起炒製。（圖／姚舜 ）

礁溪長榮鳳凰酒店〈鳳凰軒〉可無限續點吃到飽的菜式很多，圖為用馬蹄蟹入饌的〈避風塘炒蟹〉。（圖／姚舜）

〈鳳凰軒〉的〈龍蝦西多士〉，只供住房客人享用，每人限點一次。（圖／姚舜）

〈鳳凰軒〉的〈鮮蝦腐皮捲〉內除蝦漿外，還有蝦肉、馬蹄和香菜，增加口感與香氣。（圖／姚舜）

〈鳳凰軒〉粵菜、港點吃到飽菜單上也有羹湯類，圖為可吃到整塊牛腩的〈牛腩清湯〉。（圖／姚舜）

港式茶餐廳必點的〈冰火菠蘿油〉，在〈鳳凰軒〉也可以無限續點、吃到飽。（圖／姚舜）

〈菠蘿叉燒包〉表層灑了糖霜粉，所以又稱〈雪山叉燒包〉。（圖／姚舜）

〈鳳凰軒〉吃到飽的港式點心鹹甜兼備，圖為〈馬蹄條〉。（圖／姚舜）

〈腰果露〉是將烤過的腰果打成漿，再加水加糖熬製，在〈鳳凰軒〉也可以無限續點吃到飽。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店的房客到〈鳳凰軒〉用餐，可以限點一次〈脆皮乳鴿〉。（圖／姚舜）

在礁溪長榮鳳凰酒店〈鳳凰軒〉享用粵菜、港點吃到飽，可以用手機點餐。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店中餐主廚邱龍俊，除專攻粵菜，也兼擅川菜，所以〈鳳凰軒〉吃到飽菜單上有〈水煮牛肉〉。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店新開粵菜、港點吃到飽餐廳〈鳳凰軒〉，裝潢陳設舒適，大片落地窗面對庭園景觀。(圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店本就有〈桂冠自助餐廳〉，提供早午晚餐與下午茶。（圖／姚舜）

礁溪長榮鳳凰酒店的〈煙波亭〉，提供正宗川渝麻辣鍋並同樣可吃到飽。（圖／姚舜）

為擴大搶攻國旅與內需餐飲商機，更為強化餐飲競爭力，位在礁溪的長榮鳳凰酒店在館內3樓新創中餐新品牌〈鳳凰軒〉，並以粵菜、港點「無限續點、吃到飽」的定位以廣招徠。含〈桂冠自助餐〉與〈煙波亭〉川渝麻辣火鍋，礁溪長榮鳳凰酒店館內有3個吃到飽餐廳，為國內擁有最多吃到飽餐廳的觀光飯店，並創下業界先例。

配合新餐廳開始營運，礁溪長榮鳳凰酒店並推出「美食放題 X 3」住房專案，即日起至6月底前周一至周四，每房9999元即可兩人同行入住12坪溫泉大套房，使用館內千坪SPA水療和多樣休閒設施，在入住當天的午、晚餐與隔天早、午與晚餐的5個餐期中，任選3個餐期在3個吃到飽餐廳恣饗美食。亦即，入住當天的中午或退房日的中午，或是兩個晚餐(入住當晚與隔日晚上)加一午餐，都仍可擇一享用，讓客人一趟假期可以在3個不同吃到飽餐廳享用不同美食，藉餐飲增加旅客住房誘因。

在台灣，館內2個以上吃到飽餐廳的觀光飯店，過去只有台北君悅酒店，今年則新增高雄萬豪酒店，兩家國際牌五星飯店館內各有一全日型BUFFET自助餐廳，以及一日式自助餐廳。如今礁溪長榮鳳凰酒店新開〈鳳凰軒〉粵菜、港點吃到飽餐廳，加上館內既有的Buffet餐廳〈桂冠廳〉與鍋物吃到飽的〈煙波亭〉，等同一家飯店內有3種吃到飽餐廳可以選擇，算是觀光飯店業界先例。

去（2020)年防疫期間，台北市有些飯店推出「港點吃到飽」吸引客人，結果成績都不錯。不過，礁溪長榮鳳凰酒店副總陳建宏表示，長榮鳳凰推出〈鳳凰軒〉不是「短期促銷」活動，而是以「開一家中菜新餐廳」的概念規畫。陳建宏表示，蘭陽地區新飯店一家一家開，礁溪更已成休閒度假飯店市場的「一級戰區」，長榮鳳凰新開〈鳳凰軒〉除可服務住房客人，更看好蘭陽地區沒有吃到飽的粵菜與港點餐廳，所以希望〈鳳凰軒〉也能服務宜蘭在地鄉親，以及到宜蘭旅遊度假的各縣市旅客。

陳建宏說，多數休閒度假店館內餐廳「只是為服務房客而開」，但礁溪長榮鳳凰酒店希望能爭取更多客人。

城市飯店以促銷為目的推出的「港點吃到飽」活動，為控制成本和出菜流程，菜式種類多在30種以內，礁溪長榮鳳凰酒店〈鳳凰軒〉可讓客人無限續點、吃到飽的菜色則羅列了逾60種菜式，且除港式茶樓中的港點，還有茶餐廳中的經典常民吃食，並按「港味熱饌」、「粥粉麵」、「港式點心」、「粵式燒臘」、「精選羹湯」，以馭「糖水飲品」等類別分類，選擇多樣並兼顧家庭與年輕客層需求和喜好。

〈鳳凰軒〉菜單上有些菜在過去在飯店內的粵菜餐廳不易出現，如〈豬扒撈丁〉，這是香港茶餐廳內必有的「公仔麵」，用「出前一丁」的泡麵配了〈蔥油豬扒〉呈現，雖是「街頭吃食」，但就跟〈冰火菠蘿油〉、〈凍檸檬 可樂〉、〈花生西多士〉 等一樣，深受年輕人喜愛，在〈鳳凰軒〉都可以無限續點、吃到飽。

〈芥藍炒牛肉〉、〈蝦醬空心菜〉、〈金銀蛋莧菜〉、〈椒鹽鮮魷〉、〈咕咾肉〉與〈避風塘炒蟹〉，還有川味的〈魚香茄子煲〉、〈水煮牛肉〉，都是開胃下飯的菜餚。〈鎮江黑豚豬〉則是日本東京米其林二星中餐廳〈桃之木〉主廚小林武史，2018年客座礁溪長榮鳳凰酒店傳授指導的菜式，如今也列入〈鳳凰軒〉菜單讓客人可無限續點。

〈鎮江烏醋骨〉近年在兩岸與港澳餐廳很紅，且橫跨江浙、申滬與粵菜餐廳，成了很多高級餐廳菜單上必列的名菜。其作法是以鎮江烏醋為糖醋醬汁基底，炒製帶骨豬小排，小林武史則是以厚切豬五花來烹製這道菜，形色更搶眼吸睛，且口感更富層次，所以是〈桃之木〉餐廳鎮店名菜，如今在〈鳳凰軒〉，也可以吃到飽。

〈鳳凰軒〉有82個座位，每人消費是成人每人880元＋10％，7至12歲兒童每人400元＋10％。值得一提的是，長榮鳳凰酒店的房客若到此廳用餐，另有專屬禮遇，可任選〈龍蝦西多士〉、〈脆皮乳鴿〉或〈魚翅灌湯包〉中的一道，為自己加菜。

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