嘉義市議員鄭光宏督促市府活化鐵高工程計畫周邊土地。（廖素慧攝）

嘉義市鐵路高架化將帶動火車站周邊土地開發，備受地方矚目，嘉義市議員鄭光宏督促市府把握此次機會，活化再利用鐵路沿線約31.08公頃的7塊乙種工業區，嘉義市政府都市發展處代理處長黃緒信表示，目前公開徵求意見中。

鄭光宏表示，市府於2020年已公告嘉義車站變更為「車站專用區」，已推進車站及其周邊土地再利用，接下來鐵路沿線的乙種工業區變更是另一個重點。

鄭光宏指出，鐵高沿線乙種工業區應有10塊，但乙工14及乙工24靠近火車站，還有乙工15有中油、國防部及慈濟的土地，這3塊未納入，因而目前可能跟著鐵路高架化工程推動變更的只有7塊，總面積約31.08公頃，市府應把握此次機會，促進乙種工業區再發展，翻轉嘉義市新風貌。

議員蔡文旭指出，公道5（宣信街、南田市場一帶）、公道16（民生南北路自興業西路至民族路）於1940年代被政府編定為「綠園道」至今78年，卻沒有徵收、開發，屢有民眾陳情，盼活化這些土地，市府要傾聽民意。

黃緒信表示，乙工13靠近製材所、車庫園區，此區域有不少木業，可能調整成休閒用地，其他乙工用地及其他市區的土地再利用都有研議。

都發處副處長黃世賢說明，鐵路高架化工程沿線有乙13、乙16至乙21等共7塊工業區用地將調整分區使用，4月13日至5月13日公開徵求意見，4月27日辦理說明會，即便已過了公開徵求意見期間，民眾仍可以書面提出意見。

黃世賢說，徵求意見匯整後，規畫公開展覽草案，辦理公開展覽讓人民陳情意見、送交嘉義市都市計畫委員會審議、內政部都委會審議等法定程序，預計今年完成公開展覽草案規畫。

(中時 )