國圖南館預計2024年完工啟用。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

落腳台南市新營區的國家圖書館南部分館建設案，已於4月30日正式公告上網，預計2024年完工啟用，成為溪北迎接城市400周年的重大地標，台南市長黃偉哲欣慰表示，國圖南館建設實現後，預料將成為大新營地區重大文化發電機。

國圖南館新建工程於2017年2月由時任行政院長林全現地視察宣布籌建，當時擔任市長的賴清德副總統積極配合，除提供新營區5.71公頃文高11用地，更無償撥用市有土地。黃偉哲日前北上與行政院祕書長李孟諺一起開籌建會議，終於定案。

文化局指出，國圖南館新建工程已於政府採購網公告招標，採購預算金額近25億元，國圖表定工期845日，預定2024年正式完工啟用。另黃市長擔心近來因營建物價指數調漲是否會導致原計畫經費不敷所需而影響到整體工程進度，李孟諺同意未來可依營建物價指數調整，專案報行政院核定。

國圖南館建設實現後，預料將成為大新營地區重大的文化發電機，黃市長也已指示相關單位積極主動協助國圖南舘未來啟用時相應的公共建設服務相關配套措施。

國圖南館設計由九典聯合建築師事務所操刀，以「小鎮大圖」設計理念，建構未來且創新的圖書館空間與服務，並引進大數據分析及AI人工智慧的科技，讓圖書館成為創造知識生活的場域。民眾可沿著生活大街，經過戶外書屋、圖書博物館、典藏中心、書咖啡、小鎮戲院，體驗全新使用經驗。這項新建工程也將打造全台首座循環圖書館，關心環境節能永續，以建立鑽石級綠建築圖書館為目標。

國圖南館完工後，將包含圖書資訊專業發展基地、圖書館服務創新育成中心、圖書文獻保存及修復實驗中心，以及本土兒童及青少年文學史料中心等4項服務功能，針對不同年齡、多元族群的讀者提供服務；同步規畫的「國家聯合典藏中心」包含設置自動典藏庫、聯合典藏館及數位資源保存中心，建置全國規模最大的自動化倉儲系統及倉儲書架，並徵集具保存價值的數位資源，不僅豐富南台灣圖書資源，滿足中南部圖書資訊需求，更能使南方學術研究與國際接軌。

(中時 )