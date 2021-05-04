台北市大安義警大隊臥龍中隊，昨(3日)晚間在中山區「鉅星匯」餐廳舉辦定期餐會，廣邀立委、議員等民代，及雙北市警察局長等官警與會，賓客700多人。未料遭到黑衣人狂砸千隻蟑螂當場對餐廳「洗臉」，讓尚未在松山分局黑衣人事件中尚未脫身的警方顏面無光，也讓治安雪上加霜，台北市長柯文哲上午表示，對台北市政府來說，暴力事件絕對不被允許，會儘速抓到人，給社會一個交代，目前警方也已鎖定4男1女追捕。

雙北警局長出席義警餐敘 突遭2黑衣人鬧場砸上千隻蟑螂（李文正翻攝）

近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌，昨晚參加大安義警大隊臥龍中隊長交接餐會，在抵達餐廳前，該餐廳卻出現2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。

警方獲報後以車追人，發現嫌犯有5人，2人騎機車前往丟蟑，2人在旁拍照，另1人則駕車在外接應，5人最後會合駕車逃逸。

警方案發後立即調閱監視器，晚間約8時許，尚未掌握車號、身分時，嫌犯的座車曾在北投經過路檢點被盤查，之後專案小組通報車號，發動「全市圍捕」，才赫然驚覺犯嫌車輛曾被攔查，感嘆慢了一步。

雖然警方初步掌握嫌犯身分，研判犯案動機應是與店家有債務糾紛，但因雙北警察局長都出席的餐會，竟遇上離譜潑蟑案，警政署嚴令儘速破案釐清，整晚雙北市警方、甚至國道警察，都加入圍捕行動，但直至天亮仍尚未逮到人。陳嘉昌則坐鎮中山分局指揮，到清晨5時許才離開。

(中時新聞網)