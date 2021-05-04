曾在網路聲量「好感度」調查中，拿下藍營立委排行第一名的不分區立委張育美，昨日（3）刊出一張與桃園市市長鄭文燦等人的合照，跨越政黨的歡樂場面引人注意。原來護師節將至，張在擔任立委前一直就在醫療機構內工作，張更是天成醫療體系創辦人，與丈夫徐萬興創立的天成醫療體系，為南桃園最大醫療體系，有「醫療科技CEO」，雄厚的地方實力可見一斑。

張育美昨日在臉書發文表示，週末參加桃園市護理師公會舉辦慶祝護師節大會，現任桃市護理師公會是賀倫惠理事長、前任朱宗藍理事長、護理界的大老高日華理事長與鄭文燦市長皆出席，給護理師們鼓勵和加油，場面相當盛大。張強調，感謝護理人員過去一年中尤其辛勞，在院所的第一線中承擔了防疫的重責大任，承受了無比的精神壓力，這樣的付出令人敬佩，也令人不捨；若無桃園市護理人員的努力，便無法挺過了部桃疫情的威脅，讓桃園市民能免於疫情的恐懼，尤需向他們致敬。

張育美指出，她在當立委前一直在醫療機構內工作，對於護理人員在疫情下的負荷與壓力感同身受。去年疫情開始時，她就質詢衛福部要求釐清專責病房的護理人員津貼發放標準，認為不應該以「班」為單位，而應該對應到每「位」護理人員的照護付出。此外，她也相當關心疫情期間的防疫物資，無論是去年年初口罩、手套的缺乏，到最近因為諾富特飯店疫情，而提高周圍院所的物資需求，她都不斷與指揮中心、衛福部及疾管署協調物資的發給，力求後勤補給的充足。

不僅如此，張育美指出，近來對於麻醉科專科護理師的考試爭議，為了尊重護理人員的排班特性、避免因為值班而無法應考，她也質詢要求為衛福部一年中多增加考試場次，同時讓護理人員能保留口試資格，這些訴求都已獲得衛福部部長陳時中的承諾，衛福部也已在規劃中。

根據《中國時報》4月14日報導，張育美為天成醫療體系創辦人，1991年與丈夫徐萬興創立天成醫療體系，為南桃園最大醫療體系，有中壢天晟區域教學醫院、楊梅天成地區教學醫院以及金色年代長照機構：3家護理之家、4家日照中心、5個長照A單位，並提供5G服務，包括居家醫療、居家護理、居家復健、居家藥事等居家服務。張的總財產約8億多，扣除4億負債仍有4億的淨資產，可說是聰明理財，張白手起家，是醫界成功的CEO

(中時新聞網)