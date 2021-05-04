華科集團被動元件廠-華新科(2492)、信昌電(6173)及佳邦(6284)公布第1季財報，其中華新科第1季稅後盈餘為19.69億元，年增2.02倍，單季每股盈餘為4.06元；信昌電第1季稅後盈餘為2.7億元，年成長1.91倍，單季每股盈餘為1.57元；佳邦第1季稅後盈餘為1.29億元，年成長1.71倍，每股盈餘為0.92元。

宅經濟、雲端及電動車市場需求暢旺，華新科第1季合併營業收入為105.05億元，年成長64.6%，營業毛利為30.84億元，年成長84%，單季合併毛利率為29.36%，營業淨利為21.26億元，年成長1.11倍，稅後盈餘為19.69億元，年成長2.02倍，單季每股盈餘為4.06元。

華新科表示，終端客戶需求強勁，目前產能滿載，訂單能見度已達第3季，第2季營運可望有不錯表現。

信昌電主力產品為大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末，終端應用包含：網通(含5G、IOT等)、工業(含AI/航太等)及車用電子等相關產業。

信昌電第1季合併營業收入為14.6億元，年成長35.19%，營業毛利為3.47億元，年成長26.18%，單季合併毛利率為23.77%，營業淨利為2.45億元，年成長30.32%，稅後盈餘為2.7億元，年成長1.91倍，每股盈餘為1.57元。

信昌電將於5月18日參加櫃檯買賣中心業績發表會，說明未來營運展望，由於被動元件市況平穩，信昌電業績後市不看淡。

佳邦為電子保護元件及天線產品廠，主要產品為保護元件、濾波元件、微波複合化微型天線及電源器件，產品應用涵蓋3C、車用電子、穿戴裝置、網通與消費性電子，佳邦於4月依法取得久尹公司22.8%之持股比例，成為久尹公司最大法人股東，此項投資案加計華新科公司對其之持股，華科事業群共持有其約26.8%之股權，這也是佳邦今年繼合併永州電感廠後，又一強化營運動能之投資案。

佳邦表示，久尹公司主要生產與銷售自有品牌的壓敏電阻、熱敏電阻及溫度傳感器；此次投資將可增加公司產品組合，強化公司在電源產業之產品項目，同時也可擴充保護元器件之產品線，更可進一步強化以物聯網為中心，廣泛擴大至汽車、支付、穿戴、通訊5G各應用領域之布局，符合本公司營運方向朝智能化、無線化及大數據運用之市場策略。

佳邦第1季合併營業收入為15.23億元，年成長71.32%，營業毛利為3.83億元，年成長80.66%，單季合併毛利率為24.15%，年增1.2個百分點，營業淨利為1.47億元，年成長3.88倍，稅後盈餘為1.29億元，年成長1.71倍，每股盈餘為0.92元。

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