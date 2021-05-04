大陸氣質女星劉詩詩在前年生下兒子「步步」，產後休養半年就積極復出螢光幕，但她產後陸續推出2部戲的口碑都不如預期，不過今（4日）則傳出，劉詩詩接到一部雙女主角的劇本，她原本想找張鈞甯合演，不過張鈞甯則是婉拒了劉詩詩。

34歲劉詩詩在前年生下兒子「步步」，她產後休養半年後，就積極復出螢光幕，劉詩詩在去年已陸續交出《親愛的自己》、《流金歲月》這兩部戲，不過復出之作《親愛的自己》的反應不如預期，劉詩詩在《流金歲月》的戲分則是被同劇的倪妮搶盡風頭，讓原本是女一的劉詩詩宛如配角。

不過劉詩詩仍積極復出，根據《鏡週刊》報導，傳出劉詩詩在大陸拿到一部雙女主角劇本，這回劉詩詩則有意找張鈞甯合作拍戲，加上雙姝之前也有合作過的經驗，劉詩詩在古裝劇《天涯織女》就曾和張鈞甯搭檔過。

對於劉詩詩的邀約，傳出張鈞甯事後以要休息一陣子「暫無意接長篇劇」的理由，婉拒了劉詩詩，其實張鈞甯近期表現亮眼，她在電影《緝魂》的精湛演技大獲好評，雖然張鈞甯在《孤味》只客串3分鐘，不過她飾演的「阿眉」仍是電影的一大哭點，同時，張鈞甯也是精品、廣告代言爭相邀請的寵兒，張鈞甯事業成績亮眼，也讓外界見識到她的超夯人氣。

(中時新聞網)