台北股市今(4日)開盤以17249.56點、上漲27.21點開出，指數持續走揚，回到17300點，台積電、聯電都開紅，面板雙虎友達、群創開低後隨即翻紅，不過，昨日撐盤的長榮以平盤86.6元開出，陽明、萬海則是開低。

美股企業財報表現優於預期，加上對經濟復甦看法樂觀，道瓊工業指數與標普500都收紅，道瓊終場上漲238.38點(或0.70%)，收在34113.23點，標普 收盤上漲11.49點(或0.27%)，收在4192.66點，科技股大多下跌，那斯達克指數收盤下跌67.56點(或0.48%)，收在13895.12點，費城半導體指數終場下跌35.62點(或1.15%)，收在3073.38點。

台股3日開低走低，終場收在最低點17222.35點，重挫344點，成交值5877億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超81.87億元，投信賣超26.48億元，自營商賣超92.26億元，合計賣超200.61億元，台積電等電子權值股賣壓沈重，面板股友達、群創以、彩晶都以跌停作收，航運、玻陶、紡織以及金融股則撐在平盤之上。

法人表示，只要指數還有在創新高，台北股市就還是多頭走勢，資金行情也沒有任何改變，尤其上市櫃公司已公布的季報大多表現不錯，主要還是短線漲多的問題，提醒不要過度追高追價，留意產業趨勢成長、季報表現佳，以及下半年景氣展望樂觀的個股，在股價拉回、走穩，線型整理完畢轉強的時候布局。

(中時新聞網)