南亞科技榮獲第17屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎的「ESG綜合績效類：電子科技業楷模獎」。

南亞科技總經理李培瑛表示，創新是公司長遠的策略目標，奠定我們在新世代製程與產品的技術根基，成功扮演關鍵記憶體供應商地位，我們實踐「永續發展」思維，從「人才發展與留任、綠色產品線佈局、人工智慧綠色生產、永續供應鏈及社會參與」等永續管理活動，內部深化與改革，齊心協力實踐南亞科技永續承諾。

《遠見雜誌》「ESG綜合績效類」評審團表示，南亞科技積極強化研發能量，開發環境友善商品，節能產品營收占比高，以創新驅動永續發展；設置人才發展委員會等。各面向的努力成果獲得評審團一致青睞。

南亞科技執行副總經理蘇林慶表示，同時在全球氣候變遷議題，南亞科技積極研發低耗能DRAM記憶體產品，減少每項產品的環境碳足跡，在2020年銷售的產品可為客戶節省6億5,848萬度電力，等同減少335,164公噸CO2排放量，相當於861座大安森林公園一整年的碳吸收量。

蘇林慶表示，南亞科技近2年更規劃積極性綠能策略，2020年已購買36.2萬度綠電，日前更進一步採購1,040萬度綠電，並且尋求與外部合作確保中長期再生能源的取得，透過多種綠電方案的執行，逐步落實南亞科技的綠電目標。我們將綠色管理融入企業經營中，2020年進行了29項的「節能行動方案」，共節約逾24百萬KWh電力，2021年更規劃31項節能行動方案，持續透過去碳化策略建構低碳營運模式；透過完整的廢水回收鏈並善用每一滴水，使製程水回收率持續維持大於95％的高位指標等等。

南亞科技培育各技術專業人才，我們深信「員工」是公司創新、營運與永續發展的根本，2020年公司建立「半導體產業優勢訓練」以及「動態記憶體核心技術」，啟動人才「智」造所計劃，精進員工專業領域職能訓練發展，為公司營運奠定成長的動能。

南亞科技將持續以「創造長期價值」、「緊密夥伴關係」與「實踐正向影響」三大策略，實踐南亞科技「智慧世代．最佳記憶體夥伴」。身為全球半導體業的成員，全球第四大DRAM公司，將以智慧研發創新基礎，持續強化自身優勢，並偕同全球營運夥伴及利害關係人往永續經營的道路邁進，攜手為整體環境、社會及經濟的正向發展，發揮關鍵影響力。

(工商 )