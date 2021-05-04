【愛傳媒陳盛評論】我認識管中閔的時候，他是國發會主任委員，我當時在地方政府任職，我說地方政府很混亂，管說：中央政府更亂。

幾年後，管中閔提名台大校長，教育部一心阻撓，三個教育部長滾蛋下台。

管中閔是個謙謙君子，會跟你說實話，沒有一點官架子。

管中閔是留美博士、是中央研究院院士，在立法院自稱「爺」，不是說我是你的長輩，而是講我是個男人。

台灣稱女生為小姐，大陸的「小姐」是不正經的女生，文字一樣，意思不一樣。政界、學界、媒體界做「爺」的文章，水準很差。

管中閔學的是經濟，佩服尹仲容、李國鼎、孫運璿，言談話語，覺得自己少了這種時代機遇。

如今，管中閔做台大校長，大概兩年有餘了吧！

我跟管爺不熟，我只想說，傅斯年當台大校長，不過兩年，傅鐘存在至今。管爺不是傅大砲，管爺是胡適君子。

胡適有「留得清名在人間」的心志，也有辭去駐美大使、閒事在家十年的落魄江湖。

胡適的閒雲野鶴裡，更有「粉身碎骨全不怕」的雲淡風風。

管主委、管校長、管爺，傅斯年在你前面，胡適在你前面，哲人沒有很遠，做你自己吧！

作者為留美政治學博士，曾任國大代表

照片取自管中閩臉書

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(中時新聞網)