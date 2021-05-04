千隻蟑螂滿地亂竄。（翻攝畫面）

繼上月數名黑衣人闖入派出所追打警官掀起「松山之亂」之後，北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員，昨（3日）晚到中山區鉅星匯國際宴會廳出席大安臥龍義警中隊交接典禮餐敘時，又發生「蟑螂之亂」，陳嘉昌抵達前，2名黑衣人突然持2大袋黑色塑膠袋，衝到2樓櫃台處潑灑上千隻蟑螂，頓時蟑螂滿地亂竄，餐廳員工見狀立即報警。警方調查後初步研判，應是餐廳債務與人結怨，遭丟蟑螂刻意給餐廳難看。

據了解，昨晚大安臥龍義警中隊交接典禮餐敘，台北市警局長陳嘉昌、新北市警局長黃宗仁與多名議員皆前往與會，警方事發後調閱監視器發現，2名嫌犯是在 7時24分到餐廳潑灑蟑螂，但陳嘉昌約7時30分才抵達現場，加上案發地點與聚敘的地點有段距離，警方因而研判，犯嫌應非針對這起警界餐敘，可能與餐廳與人發生財務糾紛有關，丟蟑螂手法是要店家難看。

至於此案是否與近日松山分局事件有關？陳嘉昌表示，可能性很小，昨天他進入餐廳時，2名犯嫌就已經扔完蟑螂，工作人員已經在清理，當時剩下的蟑螂數目已經不多，不認為是針對警察而來。

鉅星匯餐廳的前身是江浙菜餐廳錦華樓，過去許多幫派分子都喜歡在此聚餐，被稱為「黑白兩道情資站」，之後疑似經濟壓力，才轉手給蕭敬騰前老闆吳政男，以1億6000萬頂下，餐廳易主後於去年1月開幕。針對餐廳被灑蟑螂一事，吳政男向警方表示，最近未與人發生糾紛，目前還在調查釐清事發原因。警方已鎖1女4男嫌犯，將儘速追緝到案。

警政署深夜回應，責成臺北市政府警察局，立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時將由刑事警察局全力支援偵辦。警政署並重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外。

(中時新聞網)