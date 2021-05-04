【愛傳媒葉毓蘭專欄】一週來警察的心情宛如坐上直往下衝的雲霄飛車，先從中壢分局開始，彼時輿論還有分岐，支持警察強硬執法與批評警察執法過當的各有人在；周日《靠北警察》臉書社團驚爆，4月16日有一群黑衣人闖入台北松山警分局砸毀電腦，警方卻未當場逮捕嫌犯；適逢星期一立法院開議，內政委員會邀請內政部長、警政署長備詢，在朝野立委連番攻勢下，中壢的欺善是星火、松山的怕惡是怒火，而接棒連續揭露的趙介佑霸凌北投分局案已經是燎原大火！

這個星期來，看著火越燒越旺，我的心如刀割，傷害的不只是警察的形象與士氣，更是台灣人最引以為豪，七十年來不管哪個政黨執政，都可以安居樂業的基礎，就是人民都可以信任的警察，現在這個警民間的信任，居然已經被政黨、政治人物的貪婪摧毀殆盡！

警察深入台灣的社會，深受人民的信任，本來就是為人民服務。

但是在政黨輪替之後，民進黨先是對警察體系認識不足，信任不夠，有不少政客仍把警消是為國民黨的餘孽（所以在年改中無情的砍殺），但是也有不少警界高層，為了爭取比其他同儕更有利的位置、更快速的升遷，為了私利向掌權者靠攏，於是每當人事發布前夕，幾乎就是群魔亂舞，各顯神通，那些xx昌、xx董、xx派們可以提出與原本排名迥異的名單，當警政首長向不當的政治壓力折腰臣服，犧牲掉警察組織人事升遷的公平正義，甚至不惜作為政治工具向掌權者表功時，今天的亂象，不是偶然，是必然，因為以這麼龐大的團體，怎麼可能不會有不平則鳴的吹哨人與揭弊者？！

此時是警察的危機，更是轉機，警察為人民而生，當然也要靠著人民重拾榮譽。這幾天媒體上有太多報導，揭露了警察如何被政治壓迫的實況，要解決現在的亂象，只有請所有的警察同仁堅此百忍，努力讓你所接觸的民眾，認識真正的好警察，讓人民以選票制裁無法無天的政黨，把警察從政黨的政治工具中奪回來。

作者為立委、前警大教授

照片來源：警政署官網截圖。

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(中時新聞網)