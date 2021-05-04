【愛傳媒黃珊珊專欄】不知道是湊巧還是先知，我們在2月份成立了健康關懷天使團，也就是退休醫護人員組成的檢查團，協助台北市政府查核防疫旅館，因為中央規定每月必須查核一次，台北市有一百多家防疫旅館，我開會後向市長報告，衛生局及觀傳局人力真的有限，所以市長指示在府外成立檢查團協助台北市查核一百多家的防疫旅館，這真的是超前部署吧！

關懷健康天使團員每三人一組，4月8日至4月30日已經完成全市104家防疫旅館的普查，如有狀況三天內必須完成改善回報，所以我們在這一波事件發生前已經查過一輪了！

5月3日起本來就是我們啟動下一個月查核的時間，台北市有健康關懷天使在守護著防疫旅館，請大家多多支持！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)