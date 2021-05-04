【愛傳媒張競評論】剛才接到媒體來電，詢問有關共軍「濱州艦」在臺海周邊動態之意涵，坦白說，我真是有點被問到啼笑皆非，所以把我與記者間戲謔式問答，與各位朋友們一起分享。

第一個問題是有關解放軍是否曾經因為台灣某份報紙刊登投書影響，所以就減少派遣054A型艦，以單艦方式通過宮古海峽，而改以向北穿越對馬海峽？

我當時爆笑出來，跟媒體記者說，這個問題您要去問解放軍啊！您們請派駐大陸記者在對岸國防部開記者會時，向對方軍事發言人求證不是最恰當呢？

記者跟我說，那是投書當事者如此宣稱；我回答記者說，那您就去問當事者，倒底是不是他握有秘密管道與對岸通聯，不但知道要減少派遣054A型艦通過宮古海峽，連應變替代方案——改以向北穿越對馬海峽——都能夠完整掌握；喔喔⋯⋯這可是跨越東海與北海兩個艦隊作戰責任海域，這種情報蒐集與掌握能力，已經是要到達整個軍種層級，恐怕James Bond都要俯首認輸。

記者實在是著急了，就問我到底要如何查證這個說法？我只好耐心指出，就拿「054」與「宮古海峽」兩個辭當作網路搜尋關鍵字，其實就會跑出來好多報導，把該型艦單艦通過宮古海峽的報導挑出來，對比一下在2018年6月那份投書之前有多少次，在這份投書刊登後又有多少次，間隔頻率對比一下，就知道當事者聲稱他投書見報後，解放軍兵力派遣就發生如此變化，到底是不是唬爛抑或是真話？

我再提醒記者，既然當事者聲稱——改以向北穿越對馬海峽——那麼更可以用「054」與「對馬海峽」作為網路搜尋關鍵字，看看在投書刊出後，如此活動之數量與頻率是否增加？記者聽到後，果然馬上去查，當然也就獲得很多資訊，但是會不會報導呢？這要看編輯臺那邊怎麼想囉！

有時很認真的記者，未見得能夠理解老編的難處，有些inconvenient truth是不適合報導的啦，免得又被指控是幫對岸在搞「認知戰」，當然除非是「經濟學人」記者，洋大人寫出報導，再讓人不爽，就是沒人敢提出這種指控，還不是要低聲下氣地各種辯解呢？

沒想到剛掛電話，另外一個記者來電，詢問054A型艦出現在東部海域，動機是否單純？我聽到後又快爆笑出來，但是還是耐心對記者說，共軍機艦在臺海周邊活動，已經是到達家常便飯例行公事地步，各種操演課目輪翻上陣，完全不令人意外，就算是與那國島與本島蘇花宜蘭間之海域，共軍艦艇現身亦非首次出現，怎麼會在此時談起動機是否單純？

我笑著跟記者說，動機極度單純，因為兩岸關係搞到如此不睦，對岸隨時都有動武可能，這在臺灣連傻瓜都知道，共軍機艦在國際海域空域活動，不論是熟悉作戰環境、抵境偵察或是我們所稱之現地偵察，甚或是故意再講得有學問些，稱其為戰場經營，難道這些對我們還是新鮮事嗎？就算是對我展示兵力示威施壓，對臺灣社會來說，又是什麼大家想不到，所以很不單純的事嗎？所以動機那有什麼不單純？真是別鬧了！

其實共軍穿越這些國際海峽，並且在攻略臺灣時，存在著顛倒正面由東部進襲可能性，從1980年5月共軍派遣艦隊至南太平洋撈回洲際導彈彈頭時，執行「580任務」時所展現能量，當時恰好是與美國斷交初期，當時國軍就已經預見此項顛倒正面可能性。所以共軍機艦在東部海域現身，早就是幾十年來就已經要思考之事；對岸動機您可以不喜歡，但絕對是很單純，多動點腦筋就會想通囉！

我跟記者打趣說，假若您喜歡動機不單純，我介紹您去看一本小說：「一九九七知本風暴」，名小說家黃河先生在1994年12月1日出版。保證精彩！網路上有全文刊載，免費閱讀！

作者為英國博士、中華戰略學會研究員

照片為國防部副部長張哲平在立法院接受國民黨主席、立法委員江啟臣針對兩岸軍事衝突質詢之截圖

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(中時新聞網)