蘋果新款iPhone 13有望在今年下半年問世，傳出三星電機將成為iPhone 13高階機型的軟硬結合板（RFPCB）供應商，同時三星顯示也是新款螢幕的獨家供應商，三星將幫助iPhone 13高階機款達到120 Hz的螢幕更新率，使用者能獲得更舒適的體驗。

根據韓媒The Elec報導，由於長期無法獲利，去年三星電機曾考慮退出軟硬結合板業務，iPhone 12為最後一款產品，沒想到昨（3日）傳出三星電機將為蘋果新款高階機型iPhone 13 Pro及iPhone 13 Max提供軟硬結合板。

報導指出，蘋果試圖讓iPhone 13高階型號達到120 Hz的螢幕更新率，因此需要使用三星顯示（Samsung Display）提供的LTPO OLED面板，而三星電機則提供用於連結OLED面板與主機板的軟硬結合板，這對於蘋果與三星顯示的生產線更為方便。

蘋果計畫在新款iPhone的兩種高階機型使用軟硬結合板，盼透過其堅固又可折疊的特性，達到更高端的設計需求，事實上，先前就有傳言指出iPhone 13可能出現折疊機型，雙方說法不謀而合。

iPhone 13的高階機型將搭載LTPO OLED面板，但低階的iPhone 13仍然使用軟性電路板（FPCB）並無120 Hz的效能。目前蘋果並沒有公布iPhone 13的細節與上市時間，但美國科技媒體9to5mac報導，蘋果預計在9月底發售iPhone 13。

報導提到，目前僅確定由三星獨家提供iPhone 13高階機款的120Hz螢幕面板，其餘供應狀況仍需要等到下半年才會明朗，過去iPhone 12系列由三星、LG及京東方提供螢幕面板，以韓國兩廠比重較高。

(中時新聞網)