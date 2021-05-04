昨（3）日，臉書「⭐我是湖口人⭐」一名網友怒貼其65歲老父背上貼滿紗布的受傷照，直指桃園市楊梅區發生一起惡漢駕車假冒警員強徵車輛，隨機持鐵棍打暈好幾位當地民眾，甚至還亮刀威嚇的恐怖事件，消息一出人心惶惶，所幸據原PO表示，該惡霸已被街坊鄰居合力制伏，交給警方處置，網友因此紛紛慶幸「還好抓到了」。

新竹縣湖口鄉發生一起惡漢駕車假冒警員強徵車輛，隨機持鐵棍打暈好幾位當地民眾，甚至還亮刀威嚇的恐怖事件，所幸該惡霸已被警方逮捕。（圖／臉書_⭐我是湖口人⭐）

透過臉書「⭐我是湖口人⭐」該貼文可以得知，原PO住在桃園市楊梅區的父親昨日準備出門時，一名惡漢突然駕車過來，佯稱自己是警察要徵用汽車，原PO爸爸一聽認為事有蹊翹而嚴正拒絕，豈料對方一時氣不過，拿出2尺長（約60公分）的鐵棍就開始痛毆原PO爸爸，當下原PO爸爸孤身奮力抵抗，好不容易把鐵棍搶走，惡霸卻持刀恐嚇，甚至將原PO爸爸大力推入水池，硬是奪走車鑰匙，驚悚過程讓原PO氣憤不已，直呼「還好那水不深，不然我爸痛到站不起來會溺水的。」

新竹縣湖口鄉發生一起惡漢駕車假冒警員強徵車輛，隨機持鐵棍打暈好幾位當地民眾，甚至還亮刀威嚇的恐怖事件，所幸該惡霸已被警方逮捕。（圖／臉書_⭐我是湖口人⭐）

最後假冒警察的惡徒，疑似因為不知如何發動汽車，人一直賴在車上，原PO的親戚遂趕緊尋求鄰居協助，眾人一起追打惡漢，成功把他制伏在地，交給警方帶回派出所，結果原PO做筆錄時發現「一開始他（惡漢）開的車，也是剛剛從八德路靠近高鐵南路附近的民宅，把車主打暈所搶來的車，看看這個人有多可惡！」

此文一出，不只在桃園市楊梅區住民感到恐慌，網友也都不敢相信，直呼「光天化日之下，太恐怖了」、「也太可怕了吧！希望警察不要放那個人，不然還會下一個受害者」，並萬幸原PO父親傷勢無大礙「人平安沒事就好」。

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(中時新聞網)