摩根環球高收益債券型產品經理劉奕伶表示，目前全球經濟持續穩健復甦處於擴張階段，不論是企業獲利成長，或是穩定的現金、改善的資產負債表等，皆有助於高收益債券的表現前景，特別是高收益債往往與景氣走勢同步，當景氣向好，企業獲利成長時，高收益債投資氣氛亦能加溫。更重要的是，現階段高收益債違約率持續下滑，也增添高收益債的投資價值。

在各地區的高收債中，日盛投信看好亞高收，2021年，亞洲國家出口數據呈現全面復甦的趨勢，今年上半年，中國、台灣、越南持續保持強勢，出口成長率甚至達到10%以上，印尼、馬來西亞、南韓、印度、菲律賓、新加坡等國家，也加入復甦行列。亞銀也在4月28日出具報告，上調亞洲GDP成長率，將亞洲發展中國家今年經濟成長預測從原先的6.8%上修至7.3%，認為受益於全球經濟景氣回溫和新冠疫苗接種有所進展，區內部分最大經濟體的復甦速度會比預期快。經濟力挺可望挹注亞高收債投資價值。

日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，4月初中國華融年報難產事件爆發，使得中國境內外債表現震盪，但中國房企債務疑慮緩解，房地產板塊止跌回升，加上大宗商品價格續漲，帶動雙印相關產業上揚，使得亞洲高收益債指數4月以來上漲約0.9%，債務疑慮緩解，亞高收止跌回升。此外，三個月美元Libor拆借利率仍處低位，而美元指數從去年3月中接近103的逾三年高點回落至90.807，當前多數亞幣明顯上漲。Fed表示當前貨幣政策的預期，加上市場對信用風險的偏好，支撐亞洲美元債的需求。高收益債加碼中國債券標的將排除規模較小或信評較差之發行公司；在雙印部分，看好印尼原物料相關的高收益公司債，印度則持續關注大型鋼鐵及新能源相關的高收益公司債。

(時報資訊)