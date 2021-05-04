威潤(6465)宣布，與同樣深耕車聯網產業的佳駿科技簽訂合作備忘錄，將共同推出智慧物流車隊管理平台，結合雙方各自在硬體與軟體領域的技術優勢，發展智慧物流車隊管理平台解決方案，進軍海內外的藍海市場。

威潤自成立以來，憑藉在硬體研發上的實力屢受海內外肯定，甚至獲得與日本第二大機車製造商及第一大汽車零組件供應商(Tier1)車聯網概念的專案開發機會。而身為全球工業氣體領導廠商的物流管理平台供應商，佳駿科技則在運輸管理領域嶄露頭角，已向國內晶圓代工大廠提出解決方案，將協助該企業建立運輸安全文化，進而保持穩定的物料供應與服務，發展前景可觀。

威潤指出，因佳駿科技具有符合世界級大廠需求的高規格技術實力，在車隊管理系統平台的開發技術成熟縝密，結合威潤自成立以來累積的豐富市場經驗、全球通路及品牌優勢，此次藉由簽訂合作備忘錄，將深化雙方合作關係，預計自今年6月起開始在北美、日本在內等藍海市場的推廣，推出結合軟體加硬體的智慧物流車隊管理平台解決方案，攜手創下產業成長的新一波高峰。

(時報資訊)