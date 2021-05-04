被動元件廠—禾伸堂(3026)第1季稅後盈餘為5.45億元，年成長78%，單季每股盈餘為3.45元，禾伸堂表示，被動元件訂單能見度已達第3季，惟近期半導體生產與供應緊缺，禾伸堂將持續關注並妥善因應對於產業的相關影響，強化產銷應對能力。

終端需求強勁，禾伸堂第1季營運淡季不淡，單季合併營收為44.08億元，年增39.24%，營業毛利為10億元，年增33.51%，合併毛利率為22.7%，營業淨利5.69億元，稅前盈餘5.75億元，歸屬母公司稅後盈餘為5.45億元，季增117%，年增78%，每股盈餘為3.45元。

就主要產品線來看，被動元件約占第1季合併營收37%，主動元件約占28%，系統模組約占23%，其他約占12%。

展望第2季，禾伸堂表示，受惠於遠距商機、網通等產品需求持續暢旺，被動元件訂單能見度已達第3季，不過近期半導體生產與供應緊缺，公司將持續關注並妥善因應對於產業的相關影響，強化產銷應對能力，為客戶提供高效的產品與服務。

(時報資訊)