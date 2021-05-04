兼具光學與半導體技術的光學廠—晶瑞光(6787)近日完成向日系設備商採購UV曝光機、蝕刻機等黃光製程相關設備，預計今年第3季前裝機，有助於公司未來產品線應用擴增至環境光源感測器、Micro LED、Micro Filter等。

5G NR技術加速推進物聯網的趨勢浪潮，創造光感測成為當前應用包括在智慧型手機、穿戴式裝置、安防設備等最廣泛多元的感測技術，根據國外研究機構Grand View Research的報告指出，全球光傳感器市場規模在2019年達28.5億美元，預計2020年至2027年年複合成長率為10.9%，而智能居家、汽車領域、戶外照明等皆將推動市場規模持續放大。

晶瑞光擁有專業濺鍍技術，瞄準未來ALS市場發展商機，跨入半導體黃光製程，延伸產品線至ALS Wafer coating新技術，目前是先針對低階環境光感測Sensor進行試驗，也同步申請專利中，有望於今年第3季前裝機後、今年第4季調機、2022年起可正式向外業務接單貢獻營運。

晶瑞光表示，公司將現有製程延伸至半導體黃光製程，成為台灣極少數兼具光學與半導體技術的光學廠，將有助於未來產品線的應用橫向擴增至ALS(Ambient Light Sensor,環境光源感測器)、Micro LED、Micro Filter等布局，增添未來整體營運新一波成長動能。

晶瑞光Wafer coating新技術，是直接在Wafer上利用黃光製程，以及RGB-IR鍍膜技術(真空分光鍍膜專利)，使得產品上少了一層cover glass，整體的Sensor會變更薄，取代color filter。未來隨著消費性電子產品走向薄型化、微型化態勢不變，將對晶瑞光創造有利的業務開拓空間。

晶瑞光第1季合併營收為777萬元，展望今年，晶瑞光表示，受惠於後疫情時期NB需求大幅增溫、帶動主要鏡頭模組如：先進光電(3362)、中揚光電(6668)、佳凌(4976)、奇景等對於新藍玻璃濾光片之需求保持良好的成長動能外，公司期待未來隨著TOF感測器、環境光感測器的新機滲透率逐步提升趨勢明確，將有助於帶動公司NBPF filter產品、ALS相關製程之兩大新業務銷售表現，以期未來達產能規模經濟，挹注公司營運轉虧為盈。

(時報資訊)