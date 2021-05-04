在美國總統拜登的全力推動下，全美新冠病毒疫苗施打進度大幅超前，在「群體免疫」可望提前達標的預期下，激勵市場信心，「期元大美元指數」（原元大美元指數）期貨ETF研究團隊表示，美國景氣復甦態勢明確，各大經濟數據表現亮眼，有助形成美元指數支撐力道，近期在新冠病毒「群體免疫」的利多激勵下，美元指數已出現轉強訊號，連帶期元大美元指數ETF(00682U)」今年以來亦震盪走揚。

美元指數近來走強，在法人與投資人相繼進場與淨值走揚的帶動下，國內美元指數期貨ETF近期成交量與規模更屢屢走高，尤其「期元大美元指數」期貨ETF規模於4月1日來到8.79億元歷史高點，期元大美元指正2(00683L)ETF亦於4月7日以14.99億元，雙雙締造掛牌以來規模新高。

「期元大美元指數」（原元大美元指數）期貨ETF研究團隊指出，美國復甦力道強勁，可望為美元指數帶來支撐，展望2021年，除了疫情逐漸穩定，及疫苗的問世外，各國政府的寬鬆政策及紓困法案的帶動下，經濟逐漸回到疫情前水準，而疫情最嚴重的美國在政策上更是積極，促使美國經濟復甦腳步快速，在美國基本面好轉且優於歐日等國的利多下，美元指數後市可期。

2021年仍存在眾多不確定因素，國際外匯市場很可能面臨更大的行情波動，甚至進而影響全球股市與債市，建議投資人可視自身投資組合、資產類型，將美元指數期貨ETF納入資產配置一環。

若看好非美貨幣、或投資組合多為美元或美元計價金融商品的投資人，如美股、美元計價基金等，則建議可適度加入「期元大美元指反1」（原元大美元指數反1）期貨ETF（00684R）來避險。

(時報資訊)