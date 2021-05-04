今年8月28日預計將有反萊豬、珍愛藻礁等4項公投案，不過，核能流言終結者創辦人黃士修踢爆，2019年公投法修惡竟死灰復燃，且如今擬再加上，「只要故意送3萬份假連署書，就可以消滅公投案，甚至讓領銜人背負刑責」。黃士修更直接點名，民進黨立委洪申翰是「侵犯人權抹殺民主的兇手」。

民進黨立委蘇巧慧等人日前提案修正公投法，除增訂連署人名冊應親自簽名或蓋章外，亦應填具基本資料及貼附身分證影本，以確立連署人身分。黃士修昨（3）日透過「核能流言終結者」臉書指出，2019年6月公投法修惡時，前副總統呂秀蓮出來抗議，身份證影本這一點就有拿出來討論，後來民進黨讓步，把這條侵犯人權的條文拿掉。

黃士修質疑，現在獨裁的幽靈再度出現，民進黨圖的是什麼？且其中再加一條，「戶政機關刪除人數超過三萬人或連署人數十分之一以上者，主管機關應為公民投票案不成立之公告。」黃士修對此解釋，只要故意送三萬份假連署書，就可以消滅公投案，甚至讓領銜人背負刑責。

民進黨立委蘇巧慧等人日前提案修正公投法，增訂「戶政機關刪除人數超過三萬人或連署人數十分之一以上者，主管機關應為公民投票案不成立之公告。」黃士修解釋，只要故意送三萬份假連署書，就可以消滅公投案。（圖／摘自核能流言終結者臉書）

黃士修點名民進黨立委洪申翰，是侵犯人權抹殺民主的兇手。（圖／摘自核能流言終結者臉書）

此外，黃士修更點名民進黨立委洪申翰，不要以為躲在連署人裡就不會被發現，「蘇巧慧她爸是蘇貞昌，你可是小英男孩，不分區扛霸子。在這麼敏感的時期，出來貫徹蔡英文的意志，侵犯人權抹殺民主的兇手就是你！」

此事也引發PTT鄉民關注，該網友指出，換句話說，如果你討厭某個公投，只要號召其他反對者一起去用假資料連署，超過3萬件就可以讓公投案胎死腹中；而公投發起人本身根本沒辦法得知連署者留下的資料是真是假，且因為留的是假資料，偽造文書也抓不到，如此一來公投將名存實亡。該網友認為，這個修法相當惡劣，應該要被注意，民主加速開倒車當中。

我還以為是2019年的舊聞，沒想到是2021年死灰復燃！ 2019年6月公投法修惡時，前副總統呂秀蓮出來抗議，身份證影本這一點就有拿出來討論，後來DPP讓步，把這條侵犯人權的條文拿掉。 現在，獨裁的幽靈再度出現，DPP圖的是什麼？ 「... 由核能流言終結者發佈於 2021年5月3日 星期一

(中時新聞網)