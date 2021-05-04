21歲日本AV女優唯井真尋（唯井まひろ），擁有甜美外型和E罩杯魔鬼身材，受到不少關注，平時有在經營YouTube頻道的她，日前在頻道中自爆，下海拍片一事被父母發現，不過媽媽的反應卻感動百萬人。

唯井真尋之前在頻道中說到，自己出道拍AV並沒有告訴父母，有一天媽媽傳訊息給她「這個女生長得好像你」，本來她先反問「長得很像嗎？」，但不想說謊的她，也向媽媽坦言「就是我」，本以為媽媽會感到羞恥或憤怒，沒想到卻溫暖地說「妳想做什麼事情我都會支持，如果遇到難過或困難的事，隨時可以回家一趟。」

唯井真尋下海拍AV被父母發現。(圖／翻攝自唯井真尋IG)

聽到媽媽的話，讓唯井真尋相當感動「我媽媽是一個非常好的人」，而她也透露雖然爸爸沒說什麼，但她回家吃飯時，家人也溫暖地歡迎她沒有多問，而她這段誠摯的「自白」，也吸引超過103萬人觀看，粉絲感動表示「在這樣溫暖的家庭成長，相當幸福」、「父母的心真的很寬大」、「很棒的父母愛」。

其實，近日陸籍AV女優陳美惠發文透露，自己下海的事穿幫後，竟收到10多年沒聯絡的母親傳訊大罵「為什麼要給妳爸丟臉，我真的後悔生了妳」，對此，擁有台灣第一女優稱號的吳夢夢留言力挺，「快樂最重要，生活是自己在過的，不是為別人而活的，即使是父母也一樣」。

唯井真尋拍片曝家人發現她拍AV反應。(圖／取自まひろにあ帝国 YouTube）

(中時新聞網)