台北市大安義警中隊3日晚間在中山區舉辦餐會，邀請立委、議員等民代，以及雙北市警察局長等官警與會，賓客700多人。孰料，近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌抵達餐廳前，2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。據了解，警方以車追人，嫌犯共5人，4男1女，當中有人曾具黑道北聯幫背景，去年底又改投竹聯幫育仁會，詳細犯案動機有待逮人後偵訊釐清。

近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌昨（3）日出席餐會，餐廳遭2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。（影／警方提供）

刑事局與台北市警局上月依涉嫌販毒、電信詐欺，逮捕民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，趙是北聯幫黑道分子，複訊後收押。連日來外界質疑民進黨染黑，黑道治國紛擾不斷，最後趙映光請辭、趙介佑被開除黨籍，仍無法止住輿論砲轟。

近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌昨（3）日用餐，遭2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。（影／警方提供）

趙的北聯幫背景，加上北聯幫對趙家媽祖協會開槍，事後竟搞「英雄式投案」，讓警政高層對北聯幫氣急敗壞；另松山之案黑衣人為四海幫小弟，北聯、四海因此成為警方掃黑重點對象。

不料昨晚雙北警察局長受邀出席的餐會，店家竟被丟擲千隻蟑螂示威，警政署震怒，陳嘉昌餐會簡單寒暄，即赴中山分局主持專案會議，全力追緝蟑螂怪客，釐清究竟是挑釁警察，還是與店家有糾紛。

凌晨警方查出嫌犯曾有北聯幫背景，被蒐報註記過，去年底改投同樣在北投活動的竹聯幫育仁會，由於眾人犯案後立即往北投藏匿；地緣、幫派的種種巧合，最初實在很難不讓人與近來的「北聯趙介佑之亂」聯想在一起。

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但警方初步調查後，排除嫌犯針對官警挑釁，而是店家老闆與人有債務糾紛，蟑螂怪客受教唆犯案恐嚇。怎不巧遇上這場700人、冠蓋雲集且雙北警局長都受邀的餐會，引起軒然大波，還遭警方以槍擊要犯的規格動員圍捕。

(中時 )