藝人周星馳岀道至今31年，累積不少成名代表作，不僅捧紅無數演員，也創造出無數「星女郎」，雖然出道至今緋聞不斷，但感情卻絲毫沒有著落，不過有網友踢爆曾與他假戲真做的朱茵，因為莫文蔚介入導致感情決裂，甚至傳出周星馳最愛的並非朱茵，而是已故藝人羅慧娟。

有網友以「周星馳為何終身不娶」為題討論，周星馳和朱茵合拍《大話西遊》時，傳出兩人假戲真做，不過有次開拍時，卻找不到周星馳和莫文蔚兩人，沒想到卻被朱茵和吳孟達在莫文蔚房間發現兩人獨處一室，據悉此事讓周星馳和朱茵感情破裂，和黃金拍檔吳孟達就此失和，兩人與周星馳未再有任何戲劇上的合作，不過3位當事人皆未對此事作出回應。

不過有一說，指出港星羅慧娟才是周星馳最愛的女人，兩人拍攝《蓋世豪俠》相識進而相愛，交往3年原本已經要論及婚嫁，卻疑似周星馳劈腿朱茵導致分手，之後羅慧娟受訪也大方坦承和周星馳交往3年，不過遇到真命天子股票大亨劉志敏，以為將幸福過下半輩子，未料罹患胰臟癌早逝，享年45歲，而她逝世後，有網友發現在周星馳電影裡，總能依稀能找到羅慧娟的影子。

像是電影《西遊降魔》中舒淇飾演的女主角「段小姐」，就和《蓋世豪俠》時羅慧娟演的珠珠嫁給段飛之後，變成「段夫人」，有種巧妙的關聯；另外段小姐癡戀玄奘，告白想要和他組織一個家庭，卻等到一句「神經病」，而羅慧娟曾在一次受訪聊到結婚的夢想，但當時可能時機不對，無奈地說「為何我對你痴心一片，你卻當我神經病」。

周星馳昔日上綜藝節目時，曾被問到為何不結婚生子？當時周星馳表示以為時間過很慢，但轉眼間已經是五十多歲，接著反問主持人：「你覺得我這個年紀還有機會嗎」，以一貫幽默風格給岀解答。

(中時新聞網)