台灣大(3045)充實數位匯流內容，持續投資優質戲劇，最新《火神的眼淚》收視開紅盤，強勢帶動myVideo平台進站人數，相較上個周末同期成長3成，此外，台灣大在CSR獎項中已經連三度蟬聯拿下ESG綜合績效電信業組「首獎」，總經理林之晨也訂下目標，期望台灣大最晚2040年100%使用再生能源。

電信業搶攻數位匯流，在內容上面加足馬力，台灣大myVideo投資戲劇《火神的眼淚》收視開紅盤，週六播出立即衝上myVideo戲劇排行榜第1名，成為myVideo今年上半年首播收視率最高的台劇，強勢帶動myVideo平台進站人數，相較上個周末同期成長3成，超過26萬位觀眾給出高度評價。

另外，台灣大於遠見CSR獎連三度蟬聯拿下ESG綜合績效電信業組「首獎」，獲得評審團「高度組織化管理，整體策略完整，看得見短中長期目標與具體成果」的高度盛讚，明年將正式名列遠見CSR企業榮譽榜，成為在榜唯一電信業者，總經理林之晨也訂下目標，期望台灣大最晚2040年100%使用再生能源，他表示，台灣大自2017年底啟動的「2030心大願景計畫(Zetta Connected 2030)」中，具體的將ESG三大面向內化其中兼容並進，不僅確立願景規劃長期策略，更針對產業特性、企業文化以及世界的變動，調整各層面短中長期的規劃，無論是公司治理面向的資安與隱私、環境面積極的綠能策略全面減碳、或是社會面以科技核心出發促進社會共融、減少偏鄉數位落差等，皆定期檢視、調整並落實改善。因應5G發展的最新趨勢，台灣大今年初大動作進行目標的調整和設定，大幅度調整為52項指標。未來，台灣大不再以電信產業永續領頭羊自居而止步，盼在蔡明忠董事長的期許和全力支持、以及全體同仁的努力下，成為全球ESG先鋒部隊。

(時報資訊)