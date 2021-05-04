韓國官方4日經濟數據顯示，由於農產品與石油產品價格上漲，韓國4月份物價，以近4年來最快的速度向上增加。市場也擔憂，韓國可能準備要進入高通膨時期。

根據韓國統計局（Statistics Korea）最新統計，4月消費者物價指數(CPI)年增2.3％，遠高於3月的1.5％年增率。同時，這是自2017年8月以來，年增率最高的一個月，當時通膨率為2.5％。

4月份的CPI，月增率為0.2%，同時，3月則為0.1%。若剔除鮮食與石油相關產品，價格有較大幅波動，4月核心CPI年增降至1.1％。

韓國統計局指出，在農產品供不應求，加上又爆發禽流感事件，物價持續上揚。另外，石油相關產品價，也隨著油價的上漲而增加。

韓國目前似乎見到些許通膨壓力，但相較於2020年，適逢疫情爆發，故當時韓國，並未感受到物價像現在一樣已蠢蠢欲動。

經濟學者認為，因韓國景氣正處於復甦正軌上，在強勁的出口與低基期比較下，才會看到通膨率大增。韓國政府也表示，目前在農產品與石油產品雙雙上漲帶動下，CPI在第二季預估還是會有上揚趨勢。

細看這份報告，4月份韓國因為蔬菜與雞蛋價格上漲，使得農業，肉類與漁業產品方面的價格年增13.1％。

隨著全球景氣漸有起色，油價也漸回升，4月原油產品價格也年增13.4％，是2017年3月以來漲幅最大的一個月。根據韓國財政部資料，韓國參考倚重的杜拜原油價格，4月份每桶平均達62.8美元，比2020年同期的20.4美元要大漲兩倍以上。

房屋市場方面，儘管韓國政府努力想穩定房價，但4月房屋價格仍繼續上漲。4月的房價年增1.2％，並已連續12個月都是漲的。

4月通膨率看似大增，不過韓國政府卻預言，2021年應該還是達不到韓國央行設定的目標值2％。因為，2021下半年開始，因年度比較基期已墊高，因此CPI的增幅也會較緩。

韓國央行在4月份時，維持歷史新低利率0.5％不變。不過，卻將2021年通膨預測率，從之前的1％上調至1.3％。

(時報資訊)