台股加權指數4日開在17,249.56點，呈現小漲，航運指標股長榮（2603）、陽明（2609）股價早盤開低，但買盤隨即湧入，推升股價由黑翻紅，市場搶短資金紛紛買進強勢鋼鐵、航運等原物料股，帶動指數一度上漲逾百點，但短線獲利賣壓再現，指數又跌落盤下，開盤十分鐘，上下震盪逾百點。

美國紐約州決定放寬防疫措施，激勵經濟重啟概念股走強，再加上聯準會官員稱經濟展望改善程度尚不足以影響寬鬆貨幣政策，帶動標準普爾500指數、道瓊工業平均指數雙雙攀高，惟科技類股漲多拉回、仍拖累那斯達克指數走軟。

道瓊工業平均指數5月3日終場上漲0.7％（238.38點）、收34,113.23點。那斯達克指數下跌0.48％（67.56點）、收13,895.12點。費城半導體指數下跌1.15％（35.62點）、收3,073.38點，創3月30日以來收盤新低，連續第2個交易日跌破60日移動平均線。

第一金投顧指出，目前盤面資金仍在傳產，其中以鋼鐵、航運最為強勢，報價沒有停止上漲以前，盤面不預設高點。電子產業則是陷入回檔整理，等待第一季季報開出後，檢視財務數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第二季仍會向上的個股。近期美國費半打到季線，績優的電子股回到季線將是買點。

選股上建議由業績成長強勁、且回檔超過10％的績優個股優先布局，目前面板、鋼鐵、半導體、半導體設備、憶體、驅動IC、被動元件等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

盤面多頭架構不變，資金於個股間輪流策動可望延續，建議偏多操作，但須控制好資金水位與風險。

(工商 )