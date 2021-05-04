瞄準母親節送禮商機，中華eMOVING電動二輪車宣布，上市2021年式電動自行車，除性能和配備升級外，更推出全新春夏新色，其中Shine主打顏色鮮明的天空藍與湖水綠、Bobe則以知性的簡約白與都會藍，5月購車還送市價萬元的伊萊克斯完美管家吸塵器，指定車款再享最高2,000元購車金。

中華汽車（2204）表示，eMOVING電動自行車不僅車身輕巧好牽好騎，輕量化可攜式鋰電池讓車主在哪充電都方便，空車40公斤也比起他牌電自或一般燃油車來的更輕巧；電池約重5.3公斤，置物箱設有固定座，不僅電池好拿取，且不易晃動，安全大加分，另配有僅0.8公斤攜帶型充電器，體積小、隨走隨充好便利。

新上市的eMOVING電動自行車2021年式款，更強化了中柱省力裝置，施力只需他牌的三分之一，輕踩就能立好立柱；Shine配備大升級，導入三合一中控鎖，一段式開啟坐墊；Bobe則是改裝大視野後視鏡。

中華eMOVING強調，電動自行車除了產品好看，也要顧及品質安全，坊間現有部分電動自行車不符法規，除造成道路行駛危險外，更有可能造成火燒車的疑慮。中華eMOVING秉持中華汽車所堅持的嚴謹造車工藝，從車體到電池都以業界最高標檢測完全符合國家安全認證，提供最穩固的保障並合法取證，讓車主安心領牌、上路有保障。此外，相較於市場上其他品牌電動自行車，eMOVING以完整的經銷與服務體系為後盾，並以及兩年的保固保證，讓消費者在購買時無須擔心品質與後續服務的問題。

(工商 )