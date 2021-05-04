布魯克林籃網「3巨頭」合體之後雖然還未摘冠，卻已經超越了洛杉磯湖人，成為全美國最顧人怨的球隊！根據運彩公司BetOnline在美國50州的統計調查，籃網、湖人幾乎平分了全土球迷的「仇恨值」，差距約和美國總統大選差不多。此外波士頓塞爾提克、費城七六人略占有一席之地，但相比那兩支球隊微不足道。

湖人的仇恨值來自頭號球星詹姆斯(LeBron James)，他同時是最受歡迎也最多人厭惡的球星。籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)的人氣不如詹姆斯，但他拉仇恨值的本領有過之而無不及，特別是他先後加盟金州勇士、籃網，兩度都讓他的顧人怨指數直線飆升。

詹姆斯主要是在2010年公開轉隊到邁阿密熱火的「決定（The Decision）」引起球迷不快，加上近年捲入政治議題的原因。整體來說，中西部、德州球迷最痛恨湖人，西岸與東岸精華區最痛恨籃網（除了自家紐約州），有一點像美國兩黨政治（共和黨、民主黨）的勢力版圖。

「綠衫軍」塞爾提克其實很長時間沒拿總冠軍了，也沒砸錢買球星合體，沒做什麼「壞事」卻被球迷厭惡，可能因為他們是波士頓球隊。NFL新英格蘭愛國者與他們的前主將湯姆布雷迪(Tom Brady)建立空前的美式足球王朝而招來各地痛恨。MLB波士頓紅襪隊亦貢獻不少仇恨值，導致塞爾提克跟著遭殃。籃網所在的紐約州，球迷最恨的不是湖人而是費城七六人。

(中時新聞網)