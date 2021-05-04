寶嘉聯合針對寶獅、雪鐵龍老車主推零件優惠 09:402021/05/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）汽車總代理寶嘉聯合宣布，即日起至6月30日，推出「老朋友．夏之獻禮」零配件優惠活動，針對2015年12月31日前領牌的寶獅、雪鐵龍車款，提供四大主題零件最低七折起專屬優惠，吸引過保（逾保固期）的老車主回廠檢修保養。 陸男花6.9萬淘寶買橡皮艇橫越海峽偷渡抵台 3種可能結局曝光 輝葉、OSIM推優惠 讓媽鬆一下 (工商 ) #寶獅 #雪鐵龍 #寶嘉聯合 #優惠 #零件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 辛芷蕾氣場強 擔綱萬寶龍大使 04:102021/05/01 時尚消費 麗寶賽車場開幕 總值破200億超跑雲集 04:102021/05/02 焦點要聞 中鋼、中龍鋼鐵4月份鋼品出貨優於規劃目標 鋼市前景不看淡 09:502021/05/04 財經 院長做不好就該換 江啟臣：看不到執政黨有徹底檢討的決心 18:472021/05/02 政治 非電強攻 壽險金控雙雄＋貨櫃三雄貢獻指數五寶 12:052021/05/03 財經 1分鐘讀財經》確保準時裝船 傳三星出價一倍搶貨櫃艙位 08:312021/05/03 財經 母親節來了 百貨零售營收噴發 04:102021/05/02 財經要聞 美妝外送輕鬆買 04:102021/05/04 時尚消費 紡纖廠雙管齊下 衝環保占比 04:102021/05/03 產業．科技 時論廣場》「綠卡通」再罩也會刷爆（桂宏誠） 18:352021/05/02 時論廣場 黑道背景把持首都黨部 藍轟綠爛到根 04:102021/05/02 焦點要聞 財經熱門新聞 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 疫情…五大偏空訊號浮現 台股市值蒸發1兆 - 財經要聞 - 工商時報 股市菜鳥問怎麼賣掉中鋼 網一看全跪了：可以當傳家寶 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 在號稱最慘六個月賣股 美分析師直呼散戶虧大了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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