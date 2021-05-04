寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）汽車總代理寶嘉聯合宣布，即日起至6月30日，推出「老朋友．夏之獻禮」零配件優惠活動，針對2015年12月31日前領牌的寶獅、雪鐵龍車款，提供四大主題零件最低七折起專屬優惠，吸引過保（逾保固期）的老車主回廠檢修保養。

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