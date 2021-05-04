總統蔡英文日前表示，自己任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是中火運轉以來最大幅度的減煤、歷任總統最多。對此，國民黨副秘書長柯志恩、台北市議員王鴻薇都認為，蔡的發文意圖收割台中市市長盧秀燕的政績，因為盧近來衝破的7成超高民調，讓民進黨上下都極為緊張。

蔡英文上月28日在臉書貼出一張折線圖自稱，在她任內，大量減少「中火」的燃煤使用量，從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。

盧秀燕上月29日受訪時則直言，中火減媒最有成效的108、109年，減媒到1200萬噸，皆是在她市長任內；話鋒一轉，盧表示，最近中火又偷偷把台中市政府關掉二號機、三號機機組偷開，「拜託總統管管台電！」

柯志恩昨日（3）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，從民進黨近來的行為可見，他們的目標就是「盧秀燕的苦勞便成蔡英文的功勞」；若蔡的臉書文章內沒有圖還好，但正因有那張圖，讓大家看得更清楚，106年到107年時任台中市長林佳龍有減240萬噸左右的煤，但那是因為當時盧選舉將台中空汙列為主要政見，盧一上任就耗費大量精神在減碳減煤上，這也是為何盧能坐擁7成民調的原因。

柯志恩痛批，蔡英文的臉書形同變相告訴大家，中火減煤盧秀燕的功勞最大，「7成民調的市長，妳只有5成民調的總統，妳來跟她做這個對抗？」柯強調，在整件事的發展中，民眾的眼睛都是雪亮的。

在座的王鴻薇也贊同柯志恩的看法，指出近來蔡英文的臉書有不少能源相關發文，其背後的動機有二：第一，收割盧秀燕的政績，因為盧現在民調跟滿意度都非常高，甚至遠高於「蔡英文的最愛」鄭文燦讓，民進黨很多人都非常的緊張；第二則是牽拖馬英九，將核四爭議都賴給馬好讓自己安全下莊。

(中時新聞網)