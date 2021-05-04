歐盟計畫放鬆新冠傳染病的旅遊管制、強勁的工廠活動數據，以及表現良好的企業財報季，推升歐股在周一收紅。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.53點或0.58%，為439.92點，再逼近歷史高點。

歐盟執委會建議讓其他國家的旅行人士可以進入歐盟國家，希望能在今年夏季提振受創的旅遊業；消息一出，旅遊休閒股收漲0.2%。然旅遊休閒股在英國股市佔了大宗，英國股市周一休市，降低了旅遊股漲幅。

周一最新數據顯示，歐元區4月工廠活動的成長來到1997年6月以來最高水準，義大利、德國和西班牙股市聞訊應聲上漲。另外德國3月零售銷售年增率大增。

目前德國和荷蘭的新冠疫情正在趨於平穩中，法國和義大利已經出現下降趨勢，西班牙疫情則已經獲得控制；同時，歐元區的疫苗接種已在加速，此皆讓相關政府當局計畫鬆綁管制和加速推進經濟活動。

德國健康科技西門子醫療設備(Siemens Healthineers)大漲2%；該公司上調全年營收和獲利展望。

德國漢莎航空上漲2.6%；漢莎執行長Carsten Spohr告知德國媒體，計畫新提供超過100個度假目的地的航班。

西門子哥美颯(Siemens Gamesa)跌3.9%；該風力渦輪機製造商警告，公司全年獲利將比預期的減少。

荷蘭電信公司荷蘭皇家電信(KPN NV)跌2.6%；該荷蘭最大電信商拒絕了由私募基金殷拓集團(EQT AB)領頭的財團所提出的收購要約。

(時報資訊)