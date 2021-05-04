歐盟計畫放鬆新冠傳染病的旅遊管制、強勁的工廠活動數據，以及表現良好的企業財報季，推升歐股在周一收紅。
周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.53點或0.58%，為439.92點，再逼近歷史高點。
歐盟執委會建議讓其他國家的旅行人士可以進入歐盟國家，希望能在今年夏季提振受創的旅遊業；消息一出，旅遊休閒股收漲0.2%。然旅遊休閒股在英國股市佔了大宗，英國股市周一休市，降低了旅遊股漲幅。
周一最新數據顯示，歐元區4月工廠活動的成長來到1997年6月以來最高水準，義大利、德國和西班牙股市聞訊應聲上漲。另外德國3月零售銷售年增率大增。
目前德國和荷蘭的新冠疫情正在趨於平穩中，法國和義大利已經出現下降趨勢，西班牙疫情則已經獲得控制；同時，歐元區的疫苗接種已在加速，此皆讓相關政府當局計畫鬆綁管制和加速推進經濟活動。
德國健康科技西門子醫療設備(Siemens Healthineers)大漲2%；該公司上調全年營收和獲利展望。
德國漢莎航空上漲2.6%；漢莎執行長Carsten Spohr告知德國媒體，計畫新提供超過100個度假目的地的航班。
西門子哥美颯(Siemens Gamesa)跌3.9%；該風力渦輪機製造商警告，公司全年獲利將比預期的減少。
荷蘭電信公司荷蘭皇家電信(KPN NV)跌2.6%；該荷蘭最大電信商拒絕了由私募基金殷拓集團(EQT AB)領頭的財團所提出的收購要約。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。