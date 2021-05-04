適逢英國春季銀行日，周一(5/3)LME基本金屬期貨休市一日；綜觀一周金屬走勢，隨著世界經濟逐漸復甦，預期需求提升，加上各國再生能源轉型，據了解銅庫存減少且需求上升的情況下，致銅價進而逐步上揚；此外，由於各國轉向更環保、更加銅密集型能源轉型，加上先前主要生產國智利工人罷工影響，亦引發供應上短缺的擔憂預期，自2020年3月以來，銅價已暴漲逾倍，今年4月下旬曾連續5個交易日上漲並在上周四觸及每公噸10,008美元，接近2011年2月創下的10,190美元的紀錄高位。

終場上周五(4/30)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲215美元，報每公噸28,690美元；期鎳上漲417美元，報每公噸17,674美元；期鋅上漲7美元，報每公噸2,926美元；期鋁下跌20美元，報每公噸2,397美元；期銅下跌60美元，報每公噸9,825美元；期鉛上漲35.5美元，報每公噸2,152美元。(商品行情網)

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