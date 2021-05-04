日系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，宏達電第二季在新品推升下，營收有機會雙升，外資也對其發展VR(虛擬實境)給予正面肯定，但短線貢獻營運仍有限，尚無法扭轉頹勢，故維持賣出評等、目標價28元。

日系外資表示，宏達電第一季財報表現不佳，儘管利潤率有所提高，但在更好產品組合收益的能見度仍有限，宏達電股價在上月上漲35%，主要是市場期期待5月推出的VR新品。

宏達電第一季營業收入為11.8億元，季減少26.25%、年減少11.28%，單季營業毛利率從去年第四季的27.9%上升至29.0%，增加1.1個百分點，單季營業淨損為12.8億元，營業利益率為-108.8%，歸屬於母公司業主淨損為10.2億元，每股稅後虧損為1.25元。

展望第二季，日系外資表示，宏達電恐仍是一個虧損的季度，但因有產品型號為HTC Wildfire E3的新產品出貨量增加，將帶動營收成長，預計宏達電第二季營收季增加30%、年增加14%，毛利率將增長至29.1%，每股虧損縮小到1.2元。

日系外資表示，展望未來，宏達電在VR的努力可望取得良好的進展，期持續強化VR生態系，宏達電也預計於5月12日至13日舉行VIVECON 2021，並預計將推出新的VR耳機以及更新的軟體和平台，此外，宏達電在4月27日宣布了一項戰略聯盟，與日本領先的動畫工作室萬代南夢宮遊戲合作，總體而言，對宏達電VR保持樂觀，如果未來長線市場對VR的需求飛速增長，則宏達電將成為主要受益者，但目前其VR業務的規模仍然太小，也使得其今年恐再吞虧損，現階段維持賣出評等、目標價28元。

(時報資訊)