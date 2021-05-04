台北市大安義警中隊3日晚間在中山區舉辦餐會，邀請立委、議員等民代，以及雙北市警察局長等官警與會，賓客700多人。孰料，近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌抵達餐廳前，2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。警方漏夜以車追人，確定嫌犯共5人，4男1女，當中有人曾具黑道北聯幫背景，去年底又改投竹聯幫育仁會，詳細犯案動機有待逮人後偵訊釐清，台北市中山分局將在上午10點召開記者會說明整個事發經過。

【LIVE直播】雙北警局長聚餐遭擲蟑螂恐嚇，北市中山分局最新說明。

凌晨警方查出嫌犯曾有北聯幫背景，被蒐報註記過，去年底改投同樣在北投活動的竹聯幫育仁會，由於眾人犯案後立即往北投藏匿；地緣、幫派的種種巧合，最初實在很難不讓人與近來的「北聯趙介佑之亂」聯想在一起。

但警方初步調查後，排除嫌犯針對官警挑釁，而是店家老闆與人有債務糾紛，蟑螂怪客受教唆犯案恐嚇。怎不巧遇上這場700人、冠蓋雲集且雙北警局長都受邀的餐會，引起軒然大波，還遭警方以槍擊要犯的規格動員圍捕。

(中時新聞網)