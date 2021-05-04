中央流行疫情指揮中心昨天公布華航諾富特飯店案新增首例外包商水電工案1145確診，指揮官陳時中昨天還說，目前台灣在社區感染的邊緣，今天他也坦言「社區裡面可能存在病毒」，但陳時中今天一大早仍與疾管署署長周志浩一同到台大醫院大廳參加「清潔雙手，攜手抗疫」的記者會，強調口罩戴好、把手洗好、積極打疫苗、三件事情做好就可以建立防線。

陳時中坦言社區可能存在新冠病毒，結果今天在台大醫院大廳參加洗手記者會。(鄭郁蓁攝)

陳時中在「世界手部衛生日推廣活動」記者會致詞時表示，每個醫院都很努力推動洗手，也奠定新冠肺炎基礎，過去沒有規劃和準備，事情發生的時候才做基礎工作可能來不及，可能手部衛生做的好感控就做得好，社區有這樣的概念，加上之前一起推動手部衛生，整個社區無論是小孩或是大人，都能對洗手朗朗上口。

接著，他直言，近來國內疫情緊繃，有很多可能性，並坦言社區裡面可能有相關病毒存在，因此呼籲民眾要把口罩戴好、把手洗好、積極打疫苗、三件事情做好就可以建立防線，雖然不能保證病毒會消失，但對社區的保護可以有最好的效果。

陳時中坦言社區可能存在新冠病毒，結果今天在台大醫院大廳參加洗手記者會，現場人數眾多。(鄭郁蓁攝)

對於民調顯示有六成民眾認為現在應該提升防疫層級，陳時中回覆表示，防疫作戰是有層次，有步驟、不適合用亂槍打鳥的方式，去年很多國家已經證明失敗，台灣是有步驟的檢驗，可以達到一定程度的控制，所以按照原來的sop來進行。

但記者質疑，如今既然社區感染拉緊報，醫院辦記者會恰當嗎？陳時中說，在醫院裡面有做發燒的篩檢，在大廳裡面沒有進入診療區域，大家要多謹慎就好。

(中時 )