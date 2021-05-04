受到國際鋼價堅挺與市場需求續熱激勵，中鋼加中龍鋼鐵4月份鋼品出貨量達到114.8萬公噸，較規劃目標110.5萬公噸，增加4.3萬公噸，其中中鋼單月出貨量達80.3萬公噸，中龍單月出貨量達34.5萬公噸。中鋼表示，在大陸取消熱軋等鋼品出口退稅下，有助於鋼價的穩定，因此鋼市前景不看淡。

中鋼統計表示， 4月份鋼品出貨含鋼胚半成品，共計114.8萬公噸,較規劃目標110.5萬公噸,多出4.3萬公噸,其中內銷量為68.6萬公噸,外銷量為46.2萬公噸，且中鋼出貨量含鋼胚為80.3萬公噸,中龍鋼鐵為34.5萬公噸。

對於中鋼4月份單項產品出貨中,以熱軋出貨較強，較規劃高出約4.1萬公噸,泛冷軋鋼品則較規劃目標少約0.7萬公噸，棒線和鋼板較規劃目標略分別少約0.2和0.5萬公噸，整體出貨持續優於規劃目標，顯示內外銷客戶拉貨動能依然強勁。

展望未來，中鋼執行副總經理黃建智表示，由於美國和歐洲的熱軋報價持續創新高，且大陸在取消出口退稅和環保減產效應帶動下，不僅市場行情持續堅挺，而且需求依然強勁。目前除市場預期大陸寶鋼6月份價格可望續漲下，連越南河靜鋼7月盤價續漲的動能仍強。

(工商 )