今年8月28日預計將有反萊豬、珍愛藻礁等4項公投案，但近日傳出2019年公投法修惡竟死灰復燃，且如今擬再加上，只要公投案的連署被戶政機關認定無效刪除的案件超過3萬件或總連署數的一成，這個公投就宣告無效；這讓台北市議員羅智強氣炸了，怒轟提出此修法的立委蘇巧慧，要她去向過去努力爭取公投的前輩蔡同榮下跪道歉。

羅智強今(4)日在臉書中指出，直接民主、公民投票是人民政治權力的最高行使，過去民進黨的蔡同榮、林義雄為公投苦行乃至絕食，就是為了拚人民的公投權利；然而，今天民進黨的不肖子孫卻想方設法的要去閹割公投，現在蘇巧慧的新招竟然是「要求公投連署要附身分證影本」。

羅智強指出，有參與連署的人都知道，現代人很注重個人隱私，連署書要填身分證字號就會有人心生疑慮，放棄連署，更何況要求身分證影本；現在蘇巧慧竟然提案要求連署書需附身分證影本，大幅提高連署難度，蓄意抹殺公投。

羅智強表示，民進黨的公投神主牌被蘇巧慧砸個稀爛，奇怪的是，當年推動公投的林義雄就這樣看著招牌被拆，任民進黨的後輩糟蹋公投，一個聲也沒吭，人又去了哪裡？羅智強直言，蘇巧慧應去向蔡同榮下跪，「而林義雄，你最好繼續躲起來不說話。」

(中時新聞網)