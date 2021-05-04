地球公民基金會今日發布聲明表示，依據經濟部的估計，三接緩建約影響100-137億度電力需要使用燃煤，政府對此應提出更積極的節電計畫，盡可能降低對於減煤時程所受到的影響。

地球公民基金會指出，同意外推方案是目前眾多替代方案中，對減煤時程影響最小的，但仍需節能節電。

地球公民基金會說，政府說明的外推方案，海域部分因為不需浚深航道，可減少對礁體的直接破壞，但尚待透過環差去確認釐清，未來工程中若有實際影響，應有停工機制。

地球公民基金會要求，政府必須承諾於8月底公民投票前，將外推方案送入環評會，進行環評差異分析報告與審議，並在環評審議期間，召開聽證會或類聽證，透過更充分的資訊和可信賴的程序去釐清和決定。

地球公民基金會也呼籲，民進黨政府應更清楚說明遷址方案不可行的評估基礎，在環差上切莫重蹈覆轍，試圖干預環評，避免程序的不正義，再度陷入無止境的惡性循環。

地球公民基金會表示，面對全球氣候與減碳挑戰，台灣必須追求碳排放與經濟成長脫鉤的低碳產業模式，不應任由電力、能源需求不斷擴張，應持續追求環境永續的發展模式。

地球公民基金會說，8月的公投，將全力阻止核四復辟，核四無法解決三接爭議，不是能源轉型的選項。呼籲朝野政黨都要拿出負責任的能源政策，切勿利用藻礁議題，偷渡核四重啟公投。

(中時 )