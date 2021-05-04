適逢英國銀行日，周一BDI指數休市；綜觀一周乾散貨運市場走勢，因受到全球鋼鐵需求增加緣故，加上中國經濟復甦的推助下，分析師預期今年全球乾散貨運需求成長4.4%，更使波羅的海乾散貨BDI指數觸及近10年以新高。

其中BDI指數於4/26收盤2808點，一路漲至4/30收盤3053點，周漲幅8.7%；海岬型運費指數(BCI)周漲幅14.9%；巴拿馬極限型運費指數(BPI)周漲幅3.3%；超輕便極限型運費指數(BSI)周漲幅1.7%。

上周五(4/30)收盤價，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲46點，收3053點，漲幅1.5%；海岬型運費指數(BCI)上漲122點，收4896點，漲幅2.6%；其平均日租金為每艘40608美元，增加1019美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲29點，收作2672點，漲幅1.1%，其平均日租金為每艘24045美元，增加260美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌7點，收作2144點，跌幅0.3%。(商品行情網)

(時報資訊)