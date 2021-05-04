台灣最紅YouTuber蔡阿嘎多年來用影音分享對家鄉台灣的愛與時事討論，主頻道已突破240萬訂閱數，而他在2016年與初戀「二伯」結婚、生了兩個可愛兒子蔡桃貴與蔡波能，一家人共經營5個YT頻道，包含日常生活的紀錄分享，也都非常受到觀眾歡迎，如今二伯的生活副頻道已滿1年，昨(5/3)上傳了最新影片，換上了透膚魚尾婚紗還大開深V，讓網友們大驚艷，直呼：「漂亮到忘記妳是2寶媽」。

二伯的頻道在昨天上傳了一隻相當有意義又超吸睛的新影片，是側拍她與摯友們的重要約定，二伯畢業於台灣體育大學運動管理學系，念書的時候認識這群大學同學，感情很好，在認識彼此第10年的時候，約定9人全體要在友誼滿15周年時一起拍閨密婚紗照，二伯說畢業後大家都在不同領域工作，其實時間很難剛好，才會一直到現在才終於抓到機會實現承諾。

二伯穿上魚尾透膚婚紗，大秀前凸後翹好身材。(取材自嘎嫂二伯&蔡波能's Daily YT頻道、二伯IG)

拍攝當天，二伯特地素顏前往，將自己完全交給造型師，坦言實在很害羞，而妝髮完成後，二伯氣場整個不一樣，讓她都直呼神奇，覺得應該要好好學一下化妝，朋友們似乎也都經歷這個大變身的過程，二伯爆料：「朋友解不開臉部的手機解鎖」。

至於二伯的造型，是將一頭長髮燙成旁分浪漫大波浪捲，除了紅脣膏跟假睫毛外，造型師表示她這樣的妝還不算太濃，而二伯換上的，是一襲平口大露肩蕾絲魚尾婚紗，布料相當透膚外，胸口更是大開V，展現前凸後翹傲人身材，讓眾人看了直讚二伯變身超不一樣，「二伯整個超仙，阿嘎上輩子真的拯救過銀河系耶」、「二伯打扮起來不輸明星，真美」、「都忘了你是兩個孩子的媽」。

【嘎嫂二伯Vlog#14】和姊妹們拍閨蜜婚紗照，大家也太正了吧！

(中時新聞網)